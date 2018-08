Caen, France

La société United Managers, associée au club de l'AG Caen en championnat de Régional 1 de Normandie, a pour projet de faire coacher une vraie équipe de foot par des internautes. Les coachs virtuels, via leur vote, géreront l'équipe de l'Avant Garde Caennaise en intervenant sur le choix des joueurs, sur les séances d'entraînement et même à terme sur les décisions du coach en plein match.

L'application web a été lancée le 6 août dernier. Le problème, c'est que neuf des douze clubs de ce championnat s'y opposent et dénoncent un risque de manque d'équité et d'éthique dans leur championnat : Bretteville-sur-Odon, Dives, Ducey Isigny, Flers, La Maladrerie, Mondeville, Pointe Hague, Tourlaville et Vire.

"Il y a plusieurs points qui nous interroge", explique Thierry Deslandes, le président de la Maladrerie, "c'est pour cela qu'on s'est retourné vers la Ligue."

Ces clubs ont envoyé à la Ligue de Football de Normandie un communiqué dans lequel ils souhaitent des éclaircissements et une prise de position avant la reprise du championnat de R1 le Ire septembre prochain. Ils relèvent principalement trois points.

Des enjeux financiers

Il y a d'abord les obligations financières que l'avant-garde détourneraient, selon eux, puisque la société privée paye salaires et autres primes des joueurs.

Il y a ensuite le droit à l'image. Ces présidents de clubs trouveraient légitime qu'une partie des recettes soit reversée puisque leurs matchs seront filmés et commercialisés d'une certaine façon par United Managers.

"A défaut d'accord", expliquent-ils dans leur communiqué, "les présidents refuseront que leurs rencontres de leurs équipes respectives soient filmées, retransmises et commentées en direct vidéo par United Managers à domicile comme à l'extérieur".

Cela fait plusieurs semaines qu'on alerte la Ligue de Football sur ce sujet. Nous espérons que les décisions vont se prendre rapidement parce que la reprise du championnat est dans trois semaines" - Le président de la La Maladrerie, un des neuf signataires

L'éducateur, un entraîneur fantôme ?

Le troisième point concerne le non-respect du statut de l'éducateur, selon eux, puisque l'entraîneur de l'avant-garde caennaise ne coacherait plus vraiment de son banc.

"L'article un dit clairement que l'éducateur doit diriger son équipe avant et pendant le match", explique Thierry Deslandes, le président de la Maladrerie, l'un des neuf clubs opposés au projet de United Managers, "et c'est en complète opposition aujourd'hui avec le projet de l'avant-garde où ce sont les internautes qui gèrent l'équipe et pas l'éducateur".

"Aujourd'hui nous, les clubs, devons respecter les règlements de la fédération française de football et dans le cadre de notre championnat les appliquer. Cela fait plusieurs semaines qu'on alerte la Ligue de Football sur ce sujet. Nous espérons que les décisions vont se prendre rapidement parce que la reprise du championnat est dans trois semaines."

United Managers se dit surpris par cette réaction de ces neuf clubs, après avoir reçu par recommandé une lettre de son premier adversaire de la saison lui réclamant 5.000 euros pour laisser filmer la rencontre qui se jouera sur le terrain de l'AG Caen.

"On aura un coach diplômé qui donnera des consignes aux joueurs", se défend Frédéric Gauquelin, co-fondateur de United Managers. "Le concept est ce qu'il est mais si le coach Julien Le Pen estime qu'on fait jouer l'équipe n'importe comment, c'est lui qui aura le dernier mot. On n'ira jamais à 200 à l'heure les yeux bandés sur l'autoroute."

United Managers se pense en vitrine du foot normand

Le coup est rude pour cette société qui emploie 10 salariés et qui pour les besoins de son site et de son application souhaite filmer chacun de ses matchs avec quatre caméras.

Ces shérifs du bocage se disent garants de l'éthique et de l'équité du football mais il faut qu'ils soient là également pour la promotion du foot normand" - Frédéric Gauquelin

"Ces shérifs du bocage se disent garants de l'éthique et de l'équité du football mais il faut qu'ils soient là également pour la promotion du foot normand", s'étrangle Frédéric Gauquelin, co-fondateur de United Managers. "On va être suivi par des médias nationaux. J'ai mal de l'image qu'on va donner. On est un concept, une entreprise innovante. Je me mets à la place d'un spectateur lambda n'importe où en France et qui verra ça", ajoute l'entrepreneur. "Il se dira : mais qu'est-ce qui se passe en Normandie ? Pourquoi les empêche-t-on de filmer du foot ? A la limite, si on devait quelque chose ce n'est pas aux clubs concernés, ce serait à la FFF qui détient les droit et qui délègue ces droits à la Ligue de Normandie. Et cette dernière nous a dit qu'elle ne nous ferait pas payer."

Et de rappeler que ces retransmissions de matchs sont gratuitement accessibles sur le site de United Managers.

Ce que je souhaite, c'est que tout le monde se montre adulte explique le président de la Ligue Pierre Leresteux. Je souhaite qu'il y ait un consensus entre eux" - Pierre Leresteux, le président de la Ligue de Football professionnelle.

Tentative de conciliation

La Ligue de Football de Normandie souhaite que les neuf clubs de R1 et l'Avant-garde caennaise se réunissent autour d'une même table et se mettent d'accord. Une réunion doit être organisée d'ici dix jours.... juste avant la reprise du championnat de R1.

"Ce que je souhaite, c'est que tout le monde se montre adulte", explique le président de la Ligue Pierre Leresteux. "Je souhaite qu'il y ait un consensus entre eux. Si ce n'est pas le cas, la Ligue sera obligée de trancher." Et de laisser entendre qu'elle se rangera derrière l'avis de la majorité.

Aujourd'hui, United Managers revendique en dix jours 262 inscrits pour son application depuis son lancement le 6 août dernier.