Fabrice Clément, président du SM Caen : "On n'a pas le couteau sous la gorge"

A trois jours (le 15 juin sauf nouveau report) du dépôt des budgets devant la DNCG, le gendarme financier de la Ligue de football professionnelle, Fabrice Clément est revenu sur la saison passée en abordant également le futur du club et les discussions en cours.

Vous attendiez-vous à une saison aussi compliquée et aussi difficile l'an passé, vous qui aviez fixer comme objectif le Top 5?

Est-ce que c'est une déception? Oui, on espérait mieux. Je pense qu'on a traîné toute la saison notre départ raté. On a pas réussi à lancer notre saison comme on le voulait. Cela n'a pas marché et on l'a payé toute la saison au niveau de la confiance.

Quand Pascal Dupraz est arrivé, on a bien vu que ça avait relancé une dynamique. Je crois que son parcours à lui équivaut à une sixième place. On a bien vu qu'il y avait une dynamique de créée mais néanmoins on a trop subi un début de saison mauvais pour espérer mieux qu'une saison moyenne.

Quel est votre plus gros regret?

C'est forcément ce début de saison. Quand on recrute Rui Almeida, d'abord on pense que c'est la bonne personne parce qu'il a l'expérience de la Ligue 2. Il sort d'une bonne saison à Troyes. Il amène la rigueur qu'on souhaite dans un vestiaire qui était si on ne se ment pas depuis quelques années un peu tendu, un peu compliqué.

Le profil était le bon. Il me semble d'ailleurs que tout le monde avait à peu près saluer d'ailleurs ce choix-là. Ce que je regrette, c'est que la mayonnaise n'ai pas pris donc c'est forcément une responsabilité collective d'un point de vue footballistique. Les joueurs, les staffs et nous direction... chacun d'entre nous a une responsabilité dans le fait que ça n'ai pas marché. Mon regret, il est là. C'est d'avoir lancé ça. On sortait d'une descente en Ligue 2. J'espérais une dynamique de lancée pour pouvoir lancer la saison. Malheureusement cela n'a pas marché.

Ce que je regrette, c'est que la mayonnaise n'ai pas pris donc c'est forcément une responsabilité collective d'un point de vue footballistique

L'une des inquiétudes des supporters, c'est de se dire que vous avez fait des efforts l'an passé pour attirer et recruter des joueurs-cadres avec des contrats longs et onéreux. Ils se disent qu'ils n'ont pas rempli la feuille de route et qu'on va les avoir encore la saison prochaine. avez-vous une inquiétude par rapport à la valeur de ce groupe?

Non au contraire. Je pense qu'on a de la qualité dans ce groupe. On avait besoin de ces joueurs cadres qui avaient l'expérience pour certains des remontées avec Metz (Jonathan Rivierez) et Brest (Anthony Weber et Jessy Pi), une victoire en Coupe de la Ligue avec Strasbourg (Anthony Gonçalves).

On avait besoin de cette expérience-là pour encadrer la politique de jeune qu'on souhaite mener au stade Malherbe donc je trouve qu'il y a une cohérence à ça.

Je sais que le coach a vu tout le monde. Le coach partage le même bilan avec une envie de montrer autre chose. si c'était à faire, on referait la même chose. C'est compliqué de dire ça alors qu'on a fini une saison moyenne mais en même temps dans le sens de la construction qu'on veut mettre en place c'est cohérent donc . ce sont des gens intelligents qui veulent montrer autre chose donc on a je pense les vrais atouts.

L'arrivée de Pascal Dupraz est une bonne chose pour le Stade Malherbe. Il a apporté du dynamisme, du charisme et un élan

Et quelle est votre plus grosse satisfaction dans cette saison compliquée?

Il y a deux choses. D'abord, je pense que l'arrivée de Pascal Dupraz est une bonne chose pour le Stade Malherbe. Il a apporté du dynamisme, du charisme et un élan et puis à titre personnel on a de très bonnes relations et on travaille très bien ensemble.

Et puis après c'est l'arrivée de jeunes joueurs du club. Pascal est totalement dans cette politique , quelque soit l'âge, qu'à partir du moment où des jeunes joueurs montrent des choses à l'entraînement ils ont leur chance. C'est l'élan qui est donné. J'espère qu'il va se concrétiser dès la saison prochaine.

Si on veut protéger notre formation et le travail qui est fait par les éducateurs, on a l'obligation de faire signer ces jeunes joueurs.

Vous avez 37 joueurs sous contrat dont près de la moitié sont des jeunes issus du centre de formation. Dans l'idéal de cette intersaison, à combien de joueurs souhaiteriez-vous le resserrer?

D'un point de vue contractuel pur, peu finalement. Il ne faut pas confondre nos 37-38 joueurs. Aujourd'hui , si on ne contractualise pas nos jeunes joueurs, on prend un gros risque de les perdre.

Si on veut protéger notre formation et le travail qui est fait par les éducateurs, on a l'obligation de faire signer ces jeunes joueurs.

Certes, on a beaucoup de contrats mais cela ne veut pas dire pour autant que ce sont des joueurs qui sont là, prêts à être dans l'effectif de la Ligue 2.

On n'a pas un effectif professionnel pour jouer en Ligue 2 de 37 ou 38 joueurs. On a l'effectif contractuel mais c'est des éléments qu'on a pour les 2,3, 4 ou 5 prochaines années. On va les faire travailler. Certains vont être prêté dans les clubs plutôt de National si on peut pour continuer leur progression. Les autres resteront avec nous pour atteindre justement le niveau pour venir en Ligue 2

Pascal (Dupraz) nous a fait part de ses choix en terme de recrutement et sur quels postes il souhaitait être renforcé. La feuille de route est claire

Mais pour bonifier votre groupe et faire des recrutements, dans l'idéal combien de joueurs souhaiteriez vous faire partir?

Ça ne marche pas comme ça. Pascal (Dupraz) nous a fait part de ses choix en terme de recrutement et sur quels postes il souhaitait être renforcé. La feuille de route est claire. Pour autant cet aspect-là est une pure loi de l'offre et de la demande.

On peut anticiper tout ce que l'on veut mais on a besoin cas par cas d'avancer . On a des souhaits avec les uns et les autres. Tout est exprimé mais ce n'est pas quantifié comme ça.

La page de cette saison sera définitivement tournée une fois que la DNCG sera passée sur le budget de la saison suivante?

Oui, tous les clubs pros rendent leur copie pour la DNCG. Ca devrait être la semaine prochaine. C'est à la fois la fin du budget de la saison 2019-2020 et puis préparer la suite. On clos la saison avec un déficit alors dans un contexte de descente en Ligue 2 et d'un environnement économique compliqué en fin de saison où tout est à l'arrêt pendant trois mois et avec une saison moyenne. Il n'y a pas de miracle. On va avoir un déficit mais qui n'est pas majeur et qui n'est pas dans les ordres de grandeur qu'on a pu entendre loin de là.

Le déficit du budget la saison passée? De quelques centaines de milliers d'euros. C'est forcément trop mais en tout cas en dessous du million ça s'est sûr et il peut être encore abaissé

De quel ordre?

De quelques centaines de milliers d'euros. C'est forcément trop mais en tout cas en dessous du million ça s'est sûr et il peut être encore abaissé. On attend encore le retour de partenaires sur les derniers matchs qui n'ont pas eu lieu. On a encore des inconnus.

Il n'y a pas de quoi fanfaronner mais il n'y a pas non plus de quoi paniquer pour le reste de la saison. Et ensuite pour le reste, comme tous les clubs on se prépare pour dire quel projet on est capable de mener pour les saisons prochaines.

On n'a pas un calendrier économique parce que les choses sont saines. On n'a pas d'urgence. On n'a pas le couteau sous la gorge. Le club n'est pas en danger

Tout le monde se demande quand va se terminer cette incertitude autour de ce projet de recapitalisation du club à savoir ce projet de laisser émerger un voire plusieurs actionnaires majoritaires?

Est-ce que cela va aboutir? Oui. Après on n'a pas un calendrier économique parce que les choses sont saines. On n'a pas d'urgence. On n'a pas le couteau sous la gorge. Le club n'est pas en danger. La trésorerie aussi est suffisante.

Il n'y a pas de calendrier économique d'urgence...

... vous n'êtes pas obligé de finaliser avant le début du championnat, par exemple?

Non, pas du tout. on a juste encore une fois ce calendrier DNCG puisqu'on doit présenter le budget et les preuve qui vont avec donc pour répondre à votre question d'ici fin juin on a besoin que les choses soit clarifiées et je pense que ce sera le cas.

C'est plus de dire quel projet on veut porter pour le Stade Malherbe ces prochaines saisons. C'est ça le vrai projet. Ce n'est pas un plan de sauvegarde. C'est vraiment quel projet on veut construire.

On travaille tranquillement, sereinement, dans le calme, pour trouver la meilleure solution pour le Stade Malherbe.