"Notre état d'esprit a évolué", affirme Stone Mambo avant US Orléans-Stade briochin

L'US Orléans reçoit le Stade briochin ce vendredi (19h), pour la 22ème journée de National. Invaincus depuis six rencontres, avec cinq victoires et un nul, les coéquipiers de Stone Mambo comptent bien poursuivre cette bonne série, due selon le défenseur a "beaucoup de travail et un peu de réussite".

Un dernier match abordable avant de s'attaquer aux cimes du classement de National ? Ce vendredi 18 février, l'US Orléans accueille le Stade briochin au stade de la Source à 19h. Les Bretons sont 11èmes, à cinq point des Orléanais, 9èmes. Mais après la victoire arrachée face au Red Star ce lundi, gare au relâchement face à des Bretons accrocheurs et qui devraient opérer en contre. "On s'attend à un match très difficile. Le coach a été très vigilant par rapport à ça pour nous rappeler que ce n'est jamais facile de bouger un bloc compact bas. Donc il va falloir être bon. Techniquement, il va falloir être patient et attentif défensivement. Et ne jamais se croire à l'abri", argumente Stone Mambo.

Le défenseur central orléanais, titulaire convaincant dans le 3-5-2 de Xavier Collin depuis la réception victorieuse de Sedan à la faveur de la blessure de Cédric Yambéré, n'explique pas la réussite actuelle de l'USO et ses cinq victoires en six matchs par le seul changement de dispositif tactique : "Plus que le système, depuis le match de Bourg (victoire 1-0, Ndlr), je pense que c'est vraiment un état d'esprit qui qui a évolué sur le terrain. Je pense qu'on fait beaucoup plus les efforts, on est beaucoup plus dans l'énergie positive. On se déplace les uns pour les autres. On essaie de diffuser vraiment des bonnes ondes. On a donné et on est en train de recevoir le fruit de notre travail. Plusieurs facteurs font aussi qu'aujourd'hui, ça nous réussit. Mais ce n'est pas dû au hasard. Je pense que c'est beaucoup de travail et un peu de réussite."

A l'USO de maintenir cette très belle série, pour rejoindre les équipes de poursuivants et aller encore plus confiant en Haute-Savoie, où on en saura plus sur les ambitions que peut nourrir l'équipe orléanaise pour la fin de saison.

Le groupe de l'US Orléans

Face aux Bretons, Xavier Collin a convoqué pratiquement le même groupe que celui retenu lundi pour affronter le Red Star. Exception faite de Djessine Seba, le défenseur central fait son retour de suspension et devrait être titulaire d'entrée dans le fameux 3-5-2 de l'US Orléans. En revanche, Cédric Yambéré et Timothé Nkada ne sont toujours pas opérationnels. Les deux joueurs ont repris l'entraînement cette semaine, le défenseur central est "trop juste" selon son coach, quant à l'attaquant prêté par Reims il a ressenti une nouvelle douleur aux ischios-jambiers et va passer de nouveaux examens.

USO-Stade briochin à vivre sur France Bleu Orléans

US Orléans-Stade briochin, c'est à vivre en direct et en intégralité à 19h00 ce vendredi au stade de la Source sur France Bleu Orléans et francebleu.fr, avec l'avant-match et le concours de pronostics dès 18h30.