NotrePSG : les résultats de notre grande consultation

Plus de 3.000 supporters du PSG ont participé à notre grande consultation. Sur plus de 1.000 propositions reçues, nous en avons retenu 40 qui ont été soumises au vote. Et dans cette période de réorganisation, les conclusions sont encore plus intéressantes

France Bleu Paris a fait parler les fans du PSG a la puissance d’un chant dans les tribunes du Parc des Princes. Plus de 3.000 personnes ont participé à "Notre PSG", la grande consultation des supporters. Après un 10e titre historique mais aussi une nouvelle désillusion en ligue des champions, nous avons invité les fans à faire des propositions pour rendre le club plus fort.

Un millier de propositions reçues, nous en avons retenues 40 qui ont été soumises au vote, 3.000 supporters ont voté. Le résultat exprime des priorités fortes. Sur le plan sportif, les fans veulent élever le projet et l’institution au-dessus des joueurs et ils ont été idées pour la faire progresser. Sur l’extra-sportif, ils ont aussi des pistes pour élever leurs couleurs, et celles de l’identité parisienne.

Au terme de cette consultation, ce sont 40 propositions qui ont été soumis aux votes des supporters du Paris Saint Germain. Toutes les explications, chiffres et analyses, sont à retrouver dans le livret # Notre PSG :

Le terrain : le projet avant tout

Alors que le club est en train de revoir son organisation, c'est justement sur ce terrain que les supporters du PSG attendent des progrès : création d'une cellule de recrutement approuvée à 92%, celle d'une cellule de coaching mental souhaitée par 88% des fans entre autres propositions.

Et dans le choix des joueurs, c'est très clair : 85% des fans demandent plus de temps de jeu pour les jeunes du centre de formation et 97% des supporters disent qu'il faut recruter les joueurs UNIQUEMENT en fonction des besoins sportifs et non de leur notoriété. Ce sont les 4 propositions les plus populaires concernant l'équipe première.

Et puis dans l'esprit des supporters, au dessus de l'effectif il n'y a pas seulement le projet, il l'y a l'institution. Pour la faire mieux respecter, les 3 quarts des fans demandent de préférer les sanctions sportives aux pénalités financières. Il y a aussi le souhait que les joueurs reçoivent des cours pour devenir plus vite parisiens à leur arrivée au PSG avec 78% de OUI à des cours de français obligatoires et 82% pour des cours sur l'histoire du club pour à chaque nouvel arrivant.

Le club : comment les supporters hissent les couleurs parisiennes

Ce qui ressort de cette grande consultation, c'est la volonté farouche de respecter l'ADN du club. Premières molécules essentielles, les couleurs du maillot domicile : pour 88% des votants, il faut respecter les couleurs BBRBB : Bleu blanc rouge blanc bleu, le code couleur créé par Daniel Hechter, il y a 49 ans. Le respect des traditions mais aussi une proximité accrue entre le club et les supporters.

Près de 85% réclament l'ouverture au public des entraînement au Camp des Loges ou au Parc des Princes. Et 78% des supporter demandent à être consultés sur les sujets qui les concernent directement, comme par exemple la musique d’entrée des joueurs. Au passage, une large partie milite pour le maintien de l’iconique chanson de Phil Collins « Who Said I would ». Un grande veut voir le retour des ultras en tribune Boulogne (74,5%).

Autre requête quasi unanime, la création d'un musée PSG, au Parc des Princes ou ailleurs. C'est un plébiscite avec 87,2% des voix. Vous l'aurez compris, les supporters sont fiers de leur club, au Paris Saint-Germain désormais d'hisser haut les couleurs rouge et bleu...