"#Nous, c'est ligue d'Alsace" : le district en remet une couche pour sortir de la ligue du Grand-Est

Un peu plus d'une semaine après une réunion avec la fédération française de football et le ministère des Sports, le district d'Alsace de football (DAF) a lancé samedi 5 novembre une grande campagne de communication pour obtenir sa sortie de la Ligue du Grand-Est . Son slogan : "#Nous, c'est Ligue d'Alsace". Il espère le voir affiché toutes les pelouses alsaciennes.

Soutien des présidents et politiques locaux

"C'est un véritable coup d'accélérateur qu'on met là, assume Michel Aucourt, le président du district. Ce slogan, on veut le voir afficher sur toutes les pelouses. On va aussi le reprendre sur les réseaux sociaux et inonder bien au-delà de l'Alsace. On veut que ça remonte bien plus haut".

Cette campagne a été lancée à l'issue de l'assemblée générale des clubs de football à Hirtzfelden (Haut-Rhin). Lors de cette assemblée, les deux députés Bruno Fuchs (Renaissance) et Raphaël Schellenberger (LR) ont pris position en faveur d'une ligue d'Alsace indépendante, ce dernier exhortant même la ligue du Grand-Est à arrêter d'entraver la procédure.

À l'issue de la réunion, plusieurs dizaines de présidents de clubs se sont rués au stand distribuant les affiches. "J'en ai fait 40, mais ça ne suffira pas. Il faut que j'en fasse 400", s'est réjoui Michel Aucourt.

Des dizaines de présidents de club font la queue pour obtenir l'affiche "#Nous, c'est Ligue D'Alsace" © Radio France - Jules Hauss

Parmi les motifs invoqués par les présidents pour cette sortie il y a d'abord l'administratif et le financier. "Nos clubs évoluent à l'échelon régional et au niveau district. Les frais pour le régional, qui dépend donc de la ligue du Grand-Est sont beaucoup plus chers. Ça s'est fait progressivement et ça commence à devenir onéreux", témoigne Rémy Eckert, président du club d'Hirtzfelden.

Mais dans la bouche de beaucoup de présidents, cette Ligue d'Alsace de football, c'est surtout une question d'identité. "L'Alsace c'est quand même à part. On n'a pas de relations directes avec les Ardennes, la Champagne ou la Lorraine. Je ne sais pas comment eux le vivent, mais l'Alsace ça a toujours été indépendant", justifie Fabrice Drouot, président de l'Union sportive de la Doller

"La ministre des Sports ne souhaite pas un démantèlement de la Ligue du Grand-Est" - Albert Gemmrich, président de la LGEF

"J'ai beaucoup entendu parler de sortie, mais j'aimerai être très clair : la ministre ne souhaite pas un démantèlement de la Ligue du Grand-Est", répond pour sa part Albert Gemmrich, président de la Ligue du Grand-Est, lui aussi présent lors de cette assemblée.

Après la fameuse réunion qui a réuni tous les acteurs du dossier le 28 octobre, l'option privilégiée par Amélie Oudéa-Castéra serait plutôt celle d'un transfert de compétences. District et Ligue doivent donc se réunir dans les prochaines semaines et proposer une feuille de route en janvier.

"Mais ça va être très compliqué, avec d'un côté un président qui ne veut rien lâcher et de l'autre un président qui ne veut rien lâcher non plus", admet Michel Aucourt. Selon lui, la position de la ministre et de la fédération peuvent encore changer. "Elle vient d'arriver et de lancer un audit de la fédération française de football. Attendons la fin de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre) et les choses vont bouger."

Le ministère et la fédération craignent que la création d'une ligue autonome crée un précédent et que d'autres ligues s'engouffrent dans la brèche. Le district compte donc en particulier sur l'Élysée, pas opposé à la création de ligues sportives alsaciennes, pour changer la donne.