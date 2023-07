"Nous irons jusqu'au bout" : l'ancien président du FCSM Jean-Claude Plessis au soutien de Romain Peugeot

Le FC Sochaux-Montbéliard attend toujours son repreneur providentiel. Depuis l'annonce de la relégation administrative du club en National , il y a une dizaine de jours, le président du club, Frankie Yau, cherche des solutions pour échapper à un scénario cauchemardesque qui aboutirait au dépôt de bilan du FCSM. Le propriétaire chinois du FC Sochaux-Montbéliard (FCSM) est prêt à céder le club pour 12 millions d'euros. En attendant, le nouveau rendez-vous ce jeudi 19 juillet devant la DNCG

Parmi les deux candidatures en cours, Romain Peugeot s'active pour constituer un budget nécessaire afin de racheter le FCSM. "J'y crois toujours ! Je sais qu'on aura l'argent à un moment donné" estime Jean-Claude Plessis au micro France Bleu Belfort-Montbéliard . Témoin des négociations, l'ancien président emblématique des Jaune et Bleu au début des années 2000 affiche une certaine détermination.

Se battre contre le temps

La difficulté aujourd'hui, c'est le temps qui file à toute allure. Il faut montrer des garanties bancaires d'ici le début de la semaine prochaine pour espérer sortir de l'impasse. Une course contre-la-montre qu'il faut gagner explique Jean-Claude Plessis. "C'est ça qui est terrible le trou, on est parti pour le boucher. Il y a un problème de timing et aujourd'hui, c'est une horloge qu'il faut arrêter".

Il précise qu'il a lui même été contacté par beaucoup de gens de la région, des investisseurs de Franche-Comté et d'Alsace. "Romain travaille comme un fou en ce moment. C'est pas le tout d'avoir l'argent, il faut fédérer. Je pense que d'ici la fin de semaine, il faut qu'on ait trouver des solutions et trouver le consensus avec monsieur Yau aussi".

L'espoir encore présent

Pour, lui l'espoir est toujours là. Le nom de Peugeot permet d'avancer : 'C'est quelqu'un qu'on connaît de la maison chez Renault, dans le Cantal. Monter un dossier, voilà",

L'ancien président conclut "C'est pas possible de laisser tomber le personnel, C'est pas possible de laisser tomber les joueurs. C'est pas possible de laisser tomber notre centre de formation. C'est notre ADN".