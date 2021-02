Nouveau coup dur pour la Berrichonne : l'attaquant Philippe Keny est suspendu 5 matchs dont 1 avec sursis

La sanction est tombée pour Philippe Keny, l'attaquant de la Berrichonne de Châteauroux. La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel lui inflige 5 matchs de suspension dont 1 avec sursis. Face au Paris FC, le joueur avait écopé d'un carton rouge après avoir marché sur un joueur. La sanction prend effet immédiatement, son nom ne sera donc pas sur la feuille de match de samedi pour la réception de Nancy. De son côté, le milieu de terrain Rémi Mulumba écope d'un match ferme pour avoir reçu 3 cartons jaunes en moins de 10 journées. Samedi, il sera à Gaston-Petit pour le match face à Nancy, en revanche, il ne sera pas du voyage à Pau mardi...un autre coup dur pour une Berrichonne qui les accumule.

Rappelons que le gardien Julien Fabri s'est fait opéré lui d'une pubalgie mercredi. Sur le site du club, il a donné de ses nouvelles : « L’opération avait lieu ce matin, tout s’est bien passé ! C’est un peu douloureux mais c’est normal, je pense ressentir une gêne encore quelques jours. Je suis déjà de retour chez moi pour un peu de repos... C’est ma mission sur les quinze prochains jours : me regénérer au maximum, avant de commencer une période de rééducation et de réathlétisation de plusieurs semaines ! Je compte être en forme pour pouvoir me donner à 100% pour ce retour sur les terrains. J’espère pouvoir être en capacité de revenir sur les terrains à la fin du mois d’avril ! »

Par ailleurs, la Berrichonne de Châteauroux a fait savoir, qu’à la demande de beIN SPORTS, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé d’aménager la programmation des journées de Ligue 2 BKT à partir de la 29ème journée (Sochaux – Berrichonne du 13 mars) et jusqu’à la fin de la saison. Initialement programmé le samedi à 19h00, le multiplex sera désormais proposé à 20h00. Selon la Ligue, ce nouvel horaire permet d’offrir à la Ligue 2 BKT une meilleure exposition sur les antennes de beIN SPORTS, diffuseur exclusif de la compétition jusqu’à la fin de la saison.