INFO FRANCE BLEU : Emmanuel Desplats quitte Sochaux pour Dijon

INFO FRANCE BLEU. Après la procédure de licenciement lancée à l'encontre du directeur sportif Thomas Deniaud que nous vous révélions en exclusivité mardi soir, un nouveau départ est acté à Sochaux. Le directeur général exécutif adjoint Emmanuel Desplats a décidé de quitter le FCSM pour rejoindre Dijon en Ligue Un ou il va occuper le poste de DG (Directeur Général) aux côtés du président du club bourguignon. A Sochaux, Emmanuel Desplats était le bras droit de Samuel Laurent, le représentant au club de l'actionnaire Nenking. Il occupait ce poste de n°2 du club depuis presque un an.

Un serviteur du FCSM dernier garant de l'ère Peugeot

Au club depuis 2000 d'abord comme directeur administratif et des ressources humaines, Emmanuel Desplats a connu plusieurs présidents à Sochaux. Les années de gloire avec Plessis, puis Lacombe, Pernet en 2015 lors de la vente du club par PSA avant l'ère Tech Pro de Wing Sang Li qui a précédé l'arrivée à la tête du club de Nenking. Serviteur du club, il avait été nommé par Samuel Laurent et avait facilité la transition entre l'ancien et le nouvel actionnaire. A Sochaux, Emmanuel Desplats était le dernier vestige, garant de l'ère Peugeot. Ce départ a surpris tout le monde à Bonal.

Y a t il un pilote dans l'avion ?

Samuel Laurent est désormais seul aux commandes du FCSM. Il va devoir composer sans adjoint et sans directeur sportif. C'est tout l'état major du club qui est bousculé. Quel sera la réaction de l'actionnaire ? C'est l'inconnu. Nenking n'a toujours pas investi de manière concrète pour l'avenir du FCSM. Son patron ne s'est d'ailleurs jamais exprimé dans les médias. Des questions se posent désormais : le projet de remonter le club en Ligue Un à court et moyen terme est-il remis en cause ? Et surtout, l'actionnaire va t il rester aux commandes du FCSM ? Après l'angoisse des années Li et deux années de répit, le FCSM replonge dans le brouillard mais pour combien de temps ?