Nouveau logo de l'ASSE : le club soumet trois propositions au vote des supporters

Outre la vente du club, l'ASSE a un autre chantier : le renouvellement du logo. Ce mercredi 24 novembre, l'AS Saint-Étienne a mis en ligne trois propositions, soumises au vote des supporters. Votes possibles jusqu'au 28 novembre et résultat en décembre.

À la mi-septembre, l'ASSE a lancé une consultation des supporters afin de travailler sur l'élaboration d'un nouveau logo pour le club. Le rendre plus moderne et plus ancré dans l'air du temps.

Puis un panel de 42 personnes s'est réuni afin de "dessiner" les grands axes qui composeraient ce nouveau logo. C'est finalement trois logos qui sont soumis au vote des supporters de l'ASSE. Trois logos aux sensibilités différentes mais avec des points communs : le ton du vert, l'étoile et les bandes vertes et blanches.

Les supporters ont entre le 24 et le 28 novembre pour voter sur le site du club.

Logo 1 : les armoiries présentes

Pour la première proposition, on retrouve l'emblème de la ville de Saint-Étienne, une typographie du nom du club différentes des deux autres et des bandes qui suivent les courbes du logo.

Logo 2 : l'accent sur la date de création du club

1933 : la date de création de l'ASSE (même si la structure voit le jour en 1919 sous le nom d'AS Casino). C'est cette date qui est mise en avant sur un bandeau en bas de logo. On met l'accent sur l'histoire du club. C'est le cas aussi avec des bandes vertes et blanches bien droites et disc tintes du reste du logo.

Logo 3 : très riche

Sur cette troisième proposition c'est le nom de la ville de Saint-Étienne qui apparaît en bandeau sur le bas du logo. Mais ce qui saute aux yeux ce sont ces palmes de chêne et de laurier qui l'englobent par le bas. À noter que ces palmes seront présentes en version enrichie sur les deux premiers logos, mais pas sur le maillot contrairement au logo 3.

Jusqu'au 28 novembre, les supporters peuvent voter pour leur logo favori et le choix final sera révélé en décembre. Un logo qui sera utilisé dès la saison 2022-2023.