Nantes, France

Et de cinq pour le FC Nantes ! Cinquième recrue du mercato, la troisième en deux jours après l'officialisation de l'arrivée de Matt Miazga ce lundi et de Majeed Waris ce mardi matin. Comme les deux autres, le milieu de terrain italo-brésilien Gabriel Boshilia est prêté pour une saison avec option d'achat. Il portera le numéro 12.

Il inscrit son premier but en Ligue 1 contre... Nantes

C'est un jeune joueur de 22 ans qui compte peu de matchs en Ligue 1. Gabriel Boschilia a quand même un peu d’expérience et une jolie ligne à son palmarès : celle de champion de France avec l'AS Monaco l'an dernier. Cette saison-là, il avait joué 11 matchs et marqué 6 buts. Prometteur, avant de sortir sur civière, un soir de victoire à Metz. En fait, il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer depuis, disputant des bouts de match. Et pourtant, il a fait rêver les Monégasques. Présenté à l'arrivée comme un meneur de jeu prometteur, il inscrit son premier but en Ligue 1... contre Nantes ! D'un magnifique coup-franc - c'est d'ailleurs sa spécialité - contre Rémy Riou. Il espère donc s'imposer à Nantes. Il ne devrait pas avoir trop de mal à trouver ses marques, entre ses 5 compères brésiliens et son entraîneur portugais.

Jouera-t-il contre Monaco pour la reprise du championnat ?

On ne sait pas pour l'instant s'il jouera pour la reprise de la Ligue 1, ce samedi à la Beaujoire, puisque le FC Nantes reçoit l'AS Monaco, club à qui il appartient toujours.