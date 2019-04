Le Havre AC renoue avec la victoire à l'extérieur

Le HAC s'est imposé à Sochaux, ce vendredi, au stade Bonal (1-3). Les Normands n'avaient plus gagné à l'extérieur en championnat depuis septembre.

Sochaux, France

A l'extérieur le HAC arrive à gagner de nouveau. Et Hervé Bazile a retrouvé le chemin des filets. Cette victoire du HAC (1-3) au Stade Bonal de Sochaux était inespérée. Les Normands qui n'avaient pas gagné à l'extérieur depuis près de sept mois.

LE HAC a pu compter ce vendredi soir sur un grand Hervé Bazile. Titularisé à la point de l'attaquante havraise, Bazile a fait vivre une soirée cauchemardesque au gardien sochalien, Maxence Prévot. A la 20e minute, son centre tir du gauche en direction du but de sochalien surprend complètement le gardien qui semble capter puis relâcher le ballon dans sa cage. But contre son camp de Maxence Prévot.

Un doublé de Bazile

Bazile encore lui s’illustre un quart d"heure plus tard. Sur un coup franc à l'entrée de la surface de réparation, sa frappe bien enroulée est passée au-dessus du mur sochalien avant de ricocher sous la barre . Au retour des vestiaires, Yohan Mollo réduit le score pour Sochaux mais Hervé Bazile est décidément dans un grand soir. L'attaquant mais à l'abris définitivement son équipe à la 90e minute et s'offre un doublé. Annoncé comme la recrue de l'été dernier, l'attaquant a longtemps été critiqué pour son manque d'efficacité et pourrait terminer la saison en grande forme. Après leur victoire, les Havrais sont 8e au classement de Ligue 2.