Nouvelle défaite du FC Annecy en National à Saint-Brieuc

Quatre jours après avoir signé son premier succès dans ce championnat, c'est une nouvelle défaite ce mardi soir pour les Haut-Savoyards. Sous des trombes d'eau, ils se sont inclinés 1 à 0 sur la pelouse de Saint-Brieuc.

Le but breton a été inscrit sur penalty à la 75ème minute.

L'entraîneur du Fécé, Michel Poinsignon, est dépité. "Je savais que c'était un match charnière pour les deux équipes de promus. Quand on ne concrétise pas nos actions, on s'expose. On est très très déçus. On ne revient même pas avec un point."

Cette quatrième défaite de la saison replonge le Fécé à l’avant-dernière place du classement.

Prochain match, samedi, dans le cadre du 5ème tour de la coupe de France, face à l’US Arbent-Marchon, un club de l’Ain évoluant cinq divisions en dessous d’Annecy.