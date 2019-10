Nouvelle défaite pour le Clermont Foot face à Rodez

Clermont-Ferrand, France

C'est aussi le troisième match sans victoire pour le Clermont Foot (deux défaites et un nul). Le club auvergnat a perdu cette efficacité qui le rendait redoutable en début de saison.

Le match ne fut pas extraordinaire, avec notamment une première mi-temps sans grandes occasions franches. Les deux équipes se sont beaucoup jaugées. Il y avait beaucoup d'électricité dans l'air, également, puisque les deux équipes ont même failli en venir aux mains, à la fin de la première mi-temps.

Clermont tombe dans le piège

Ca s'est arrangé au retour des vestiaires, même s'il a fallu attendre la 54e minute et une reprise de Rajot pour voir la première grosse situation devant le but de Rodez.

Mais Clermont est vite tombé dans le piège. Le club a pourtant eu l'occasion de prendre les devants. Entre la 65e et la 70e minute, Alassane N'Diaye s'est retrouvé trois fois face au gardien ruthénois, mais n'a pas mis le ballon au fond des filets. "On a péché dans le réalisme. Il faut absolument que l'on concrétise mieux nos temps forts", regrettait le coach Pascal Gastien. "On n'a pas su trouver des décalages et mettre en difficulté cette équipe. On se crée des occasions. Ce soir, avec plus de réussite, ça aurait été différent. Mais à nous de prendre conscience de pourquoi ça n'a pas marché", admettait le défenseur Florent Ogier.

Les quinze minutes suivantes ont été encore pire. Clermont a encaissé un but d'Ugo Bonnet, qui a coupé un centre venu de la gauche pour tromper Dupé (76e). Et comme si cela ne suffisait pas, Jim Allevinah s'est fait expulser pour un méchant tacle sur Chougrani, combiné à des mots violents à l'égard de l'arbitre (80e).

Un penalty oublié pour Grbic ?

En fin de match, la tension est réapparue, sur le terrain et dans le public. Dans le temps additionnel, le clermontois Adrian Grbic a, semble-t-il, été accroché dans la surface ruthénoise, sans que l'arbitre ne bronche, ce qui a eu le don de mettre en colère l'avant-centre autrichien, ses coéquipiers, son coach Pascal Gastien, et tout le public du stade Gabriel-Montpied.

En conférence de presse, l'entraîneur clermontois ne décolérait pas : "J'ai revu les images, et le penalty est incontestable. Je suis en colère car on nous vole un point. On s'était déjà fait voler contre Lens. Nous ne sommes pas aidés depuis le début de la saison."

Mais le mal était fait, et Clermont ne peut s'en prendre qu'à lui-même. "Je suis frustré, ça devient répétitif. On fait trop d'erreurs, et à chaque fois on prend un but. On doit ouvrir le score bien avant, on a eu les occasions pour. On n'a pas su concrétiser, et en face, ils n'ont qu'une occasion, qu'ils ont mise au fond", a déploré le défenseur auvergnat Vital N'Simba.

En ce vendredi soir, le Clermont Foot tombe à la 13e place, juste derrière son adversaire du jour.