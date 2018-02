Tours, France

Énième désillusion pour le Tours FC en Ligue 2 de Football. Nouvelle défaite, à domicile en plus. Le Paris FC s'est imposé dans un froid glacial, au stade de la vallée du Cher. Défaite d'autant plus rageante que le TFC a mené 1-0 (21') avant d'encaisser deux buts dans les dernières minutes et le temps additionnel (84' et 91').

Difficile à accepter

Le TFC a dépensé beaucoup d'énergie dans cette rencontre avant d'être copieusement dominé dans la dernière demi(heure du match et de prendre, donc, deux buts d'un coup. Coup de massue difficile à accepter pour Rémy Descamps, le gardien tourangeau.

"Prendre deux buts dans les dernières minutes c'est compliqué à assumer. Tout le monde a la tête basse, c'était un match important. On était bien à la mi-temps et rentrer aux vestiaires avec 2-1 c'est pas facile du tout". - Rémy Descamps

Tours reste bon dernier du championnat de Ligue 2, avec seulement 9 points en 25 journées jouées et à 13 points de Quevilly. Prochain match vendredi 16 février à Nîmes, qui fait partie du haut de tableau.