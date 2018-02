Bastia, France

C'est la SASP Sporting Club de Bastia, ancien gestionnaire du club qui est visé par cette enquête. Elle fait suite à la remise par le mandataire judiciaire qui a en charge la liquidation de la société, d'un rapport en janvier dernier.

Un document qui, selon la procureur de la République de Bastia, "met en évidence divers faits susceptibles de recevoir une qualification pénale". Dans un communiqué, Caroline Tharot précise que cette enquête préliminaire a été ouverte pour plusieurs motifs, et la liste est longue : "abus de biens sociaux, banqueroute, escroquerie, présentation de comptes annuels inexacte, travail dissimulé et non révélation de faits délictueux par le commissaire aux comptes."

L'enquête a été confiée au SRPJ d'Ajaccio.

Cette annonce jette encore un peu plus le discrédit sur l'ancien gestionnaire placé en liquidation judiciaire en septembre dernier en raison de gros problèmes financiers dont une dette qui s'élèverait à 31 millions d'euros selon une enquête du journal l’Équipe. Une mauvaise santé financière qui lui a même valu sa relégation en national 3.