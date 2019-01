Nouvelle et large victoire de l'AJ Auxerre

Auxerre, France

A l'image de la météo, et des 4 800 supporters, le tableau d'affichage est longtemps resté congelé ce vendredi soir, au Stade Abbé Deschamps.

C'est Julien Féret qui réchauffe l'atmosphère juste avant la pause, d'une jolie tête décroisée sur un corner de Daniel Mancini. Un coup dur pour l'adversaire, un coup de pouce pour l'AJA, qui semble décomplexée par cette ouverture du score.

Car la seconde période est ajaïste. Les icaunais ont plusieurs occasions (Mancini, Philippoteaux) pour faire le break. C'est finalement un joueur frais, sorti du banc, Dugimont, opportuniste, qui transforme en but un centre de Philippoteaux (77e). Cette AJA se régale tellement ces derniers temps qu'elle continue d'attaquer. Dans la minute suivante, Arcus s'en va, d'une jolie tête, inscrire le troisième but de l'AJA (78e).

Julien Féret: "L'AJA est en train de remonter mais le chemin est encore long"

Un large succès, peut-être flatteur à la vue des difficultés icaunaises à forcer le verrou adverse, mais une victoire qui confirme la solidité et la réussite icaunaise du moment.

_"On est dans une confiance assez forte analyse Julien Féret, buteur, passeur décisif et le meilleur auxerrois face à Orléans. Il faut continuer dans le travail au quotidien, essayer d'être hermétique à se qui se dit en dehors. Parce que, ce n'est pas commun de gagner trois fois de suite avec 4-0, encore 4-0 et là, 3-0. Ce n'est pas fini, l'AJA est en train de remonter mais le chemin est encore long."_

Franck, supporter de l'AJA: "On retrouve l'équipe que l'on avait connue dans le passé"

L'expérimenté Julien Féret sent déjà l'effervescence descendre des tribunes. Les supporters de l'AJA rêvent des barrages d'accession à la Ligue 1 en fin de saison, après 7 années en L2. "C'est agréable de voir des victoires comme çà et de voir du jeu lâche Franck, croisé après cette troisième victoire d'affilée de ses favoris._On retrouve l'équipe que l'on avait connue dans le passé_. On voit qu'il y a une ambiance dans cette équipe. Maintenant, pourquoi pas la cinquième place? Elle est de plus en plus accessible. On y croit."

Ce troisième succès d'affilée, qui s'incruste dans une série de neuf matches dans revers en championnat, permet aux icaunais de se rapprocher de la cinquième place, dernier sésame pour les barrages d'accession à l'élite. L'AJA 11ème avec 29 points, ne compte plus que, provisoirement, 5 points de retard sur Lorient, le 5ème. Impensable il y a encore un mois.

L'AJ Auxerre qui se rendra à Nancy, le dernier de Ligue 2, vendredi 25 janvier.