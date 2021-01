Nouvelle formule de la Coupe de France de football : "c'est n'importe quoi !", selon le coach de l'US Orléans

"C'est n'importe quoi, il n'y a aucune équité, c'est une aberration !" : le coach de l'US Orléans Loiret Football Claude Robin ne décolère pas contre l'annonce de la FFF de faire jouer les 6ème, 7ème, 8ème tours et les 32èmes de finale tous les week-end entre le 30 janvier et le 20 février pour les clubs amateurs (sans reports possibles en cas de Covid).

N'importe quoi !"

"Imaginez qu'on se qualifie la semaine prochaine [contre Vierzon, club de N3], ça veut dire qu'on va jouer trois semaines de suite en Coupe. Ou pas. Parce que si on se fait éliminer, du coup, on ne va pas jouer pendant trois semaines alors que les autres clubs, eux, auront joué, et nous, on va reprendre notre championnat sans avoir joué pendant trois semaines, c'est n'importe quoi !", dénonce Claude Robin, qui a rompu avec son flegme habituel ce mardi dans 100% USO sur France Bleu Orléans.

Pour le coach orléanais, déjà agacé par les nombreux reports et changements de dates des matchs lors de la première partie du championnat de National, "le pouvoir du foot passe au-dessus de tout, parce qu'on ne sait même pas si on va être confinés dans quelques temps. Il n'y a plus d'humain, il faut juste jouer la Coupe. Pondre ça, il faut vraiment le faire, je ne comprends pas."