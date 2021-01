Nouvelle manifestation des supporters du FC Nantes pour demander le départ de Waldemar Kita

Juste avant la rencontre entre le FC Nantes et Lens ce dimanche 17 janvier, plusieurs centaines de supporters du club se sont rassemblés à l'arrêt de tram de la Beaujoire à la mi-journée. Aux cris de "Casse toi Kita", ils ont une nouvelle fois demandé le départ du président du club de football.

Sous la surveillance de plusieurs cars de CRS stationnés un peu plus loin, près de 500 supporters du FC Nantes se sont rassemblés au niveau de l'arrêt de tram de la Beaujoire, deux heures avant le début de la rencontre entre les Canaris et le FC Lens. Depuis plusieurs semaines, ils mettent la pression sur le président, propriétaire du club Waldemar Kita pour demander son départ. "Casse toi Kita" ont-ils scandé àplusieurs reprises. Ils répètent qu'ils ne lâcheront pas mais pour l'instant rien ne bouge. Six associations de supporters appelaient à cette manifestation qui s'est déroulée dans le calme.

L'ancien Canari Nicolas Gillet présent

L'ancien joueur Nicolas Gillet, qui a évolué au FC Nantes de 1989 à 2004, est venu apporter son soutien aux supporters. Un message audio de Nicolas Piocelle, également ancien joueur du club a été diffusé et vivement applaudi par les manifestants. "Je vous soutiens dans toutes vos actions, il faut que Kita se casse" a notamment déclaré l'ex-Canari.

Des cartes de voeux envoyées à Kita

Les supporters ont également décidé de poster 500 cartes de voeux au président du FC Nantes. Des cartes aux couleurs du "Kita Circus" dans lesquelles ils lui souhaitent une bonne année ainsi que "son départ très prochain".