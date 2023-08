Nouvelle pensionnaire de D3, la section féminine du SM Caen a repris l'entraînement

Dix-neuf joueuses se sont retrouvées ce jeudi sur le terrain du Stade de Venoix pour la reprise de l'entraînement du SM Caen après la traditionnelle batterie de tests médicaux. Un peu plus de deux mois après avoir composté leur billet pour la D3 féminine, les joueuses sans les gardiennes ont repris par un footing. "C'est une petite reprise tranquille histoire de faire les connaissances avec les nouvelles têtes et puis reprendre du plaisir entre nous, explique Tatiana Bourdon. Pour ma part, le repos était un peu court parce que la saison a été un peu éprouvante quand même aussi bien physiquement que moralement. Le repos a fait du bien."

ⓘ Publicité

Gladys Célestin fait partie des deux nouvelles têtes. L'ancienne monégasque (R1) avait décroché le titre de championne de France U19 avec Montpellier. La joueuse de 23 ans a été séduite par le discours de la coach et le projet de la section caennaise. Et énumère facilement les raisons qui l'ont amené à signer : "Retrouver le niveau national, la structuration du club. En fait, le club ne fait que progresser depuis que la section féminine existe. C'est ça qui m'a vraiment motivé pour aider le club à aller au plus haut."

Les joueuses se sont retrouvées sur le synthétique du stade de Venoix (Football) © Radio France - Olivier Duc

Quatre ans après sa création, la section féminine a validé sa montée dans la nouvelle D3 féminine. Ce championnat devrait permettre d'y trouver des oppositions plus équilibrées que le niveau régional. La saison passée, le Stade Malherbe avait remporté 20 de ses 22 matchs et inscrit 107 buts pour seulement 8 d'encaissés. "C'est un cap de passé, savoure Tatiana Bourdon. Là cela va être plus intense. On va nous demander beaucoup plus de choses mais ce sera beaucoup plus intéressant quand même. Par rapport au jeu, cela va faire du bien. L'année dernière, les groupes étaient trop hétérogènes. Il n'y avait en fait que trois équipes où l'on pouvait se battre. Le reste était un peu ennuyant malheureusement. Là, tout le groupe va être intéressant à jouer. Cela va être vraiment plaisant."

L'objectif affiché sera le maintien pour la section féminine qui va connaître son troisième coach. C'est à Chloé Charlot, ancienne joueuse, qu'a été donné la charge de diriger l'équipe. "C'est prendre un peu plus de responsabilité forcément. C'est avoir un rôle différent sur l'encadrement et autour du projet, de manager tout un staff et toute une équipe derrière moi. On prend le temps de construire. On va y aller doucement et éviter de se tromper. Petit à petit, l'oiseau fait son nid (rire)."

Dès la semaine prochaine, la section féminine débutera une première opposition face aux joueuses qui ne sont pas sous contrat au Havre AC avant de partir à Saint-Lô en stage sur deux jours pour affronter des U16 garçons (19 et 20 août). Elles joueront ensuite contre Saint-Malo puis un match contre une équipe masculine (Bayeux) avant de terminer sur un rendez-vous avec Lens et Nantes à Venoix le 10 septembre. Le début du championnat de D3 est programmé au 17 septembre.