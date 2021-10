NŠ Mura - Stade Rennais : Bruno Genesio met en garde ses joueurs contre tout relâchement

Avec une série d'invincibilité de cinq rencontres toutes compétitions confondues, dont quatre remportées, on peut dire que le Stade Rennais se porte très bien, merci pour lui. Alors que les coéquipiers d'Hamari Traoré se déplacent en Slovénie ce jeudi, à Maribor, pour y affronter le petit poucet du groupe de Ligue Europa Conférence le NŠ Mura, Bruno Genesio joue la carte de la mesure avant ce match.

Autour de nous, on a déjà acté que le match était gagné avant de le jouer. - Bruno Genesio

Avec sa forme du moment, l'écart de budget et d'expérience européenne, le Stade Rennais est légitimement considéré comme la favori de ce match en Slovénie. Mais Bruno Genesio reste prudent : "J'ai mis en garde les joueurs contre cette réflexion, parce que évidemment, autour de nous, on a déjà acté que le match était gagné avant de le jouer. J'ai grandement mis en garde les joueurs du danger de cet espèce de climat euphorique en ce moment, et plus particulièrement sur ce match là. Parce que c'est un match de coupe d'Europe, à l'extérieur, et c'est toujours difficile de les gagner. C'est à nous de bien le préparer comme on a bien préparé les derniers matchs, d'être présents au niveau de l'esprit et de la motivation, comme sur les dernières rencontres. Dans ce cas-là, il y a de grandes chances que ça se passe bien. Si on a malheureusement un peu moins d'attention et de motivation dans un des domaines que je viens de citer, on va vers une grande désillusion."

Comparant ce déplacement au piège "d'un 32e de Coupe de France face à un club amateur", l'entraîneur des Rouge et Noir a tout de même reconnu que son équipe était favorite, et qu'un victoire permettrait "de prendre une grande option sur la qualification".

Vers des rotations limitées dans le onze rennais ?

Face à Mura, qui végète en milieu de classement du championnat slovène (5e sur 10 après 13 journées) et qui s'est incliné à Tottenham (5-1) et face à Arnhem (0-2), le staff rennais aurait pu avoir la tentation de faire tourner son onze titulaire. Mais en conférence de presse d'avant-match, Bruno Genesio a affirmé que ces rotations ne seraient pas légion : "Ce n'est pas l'enchaînement de matchs le plus difficile. Le bloc entre le 20 novembre et le 22 décembre sera beaucoup plus conséquent. Ce n'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de changements ou de rotations au coup d'envoi."

En Slovénie, Rennes sera privé de Jérémy Doku et Jérémy Gélin (blessés), ainsi que de Loïc Badé (suspendu). Ce match pourrait tout de même être l'occasion de revoir Baptiste Santamaria ou Serhou Guirassy au coup d'envoi, deux joueurs qui sont sortis du onze au fil des récentes bonnes performances de l'équipe : "Ils sont tout proche de l'équipe qui débute les matchs de championnat, je pense aussi à Adrien Truffert" confie le coach rennais. Serhou Guirassy a lui salué "des choix justes" puisque "l'équipe tourne bien", lorsqu'il a été interrogé sur son statut actuel de remplaçant. Le staff rennais devrait opérer trois à quatre changements par rapport au onze qui s'est imposé à Metz dimanche dernier.