Nuno Da Costa se fait une place parmi les buteurs caennais les plus efficaces depuis la relégation

En inscrivant un doublé face à Bastia (2-1), Nuno Da Costa comptabilise déjà six buts en douze matchs de Ligue 2 sous le maillot caennais. L'attaquant Cap-verdien fait partie des buteurs malherbistes les plus efficaces depuis la relégation en 2019.

Avec six buts inscrits lors de ses sept derniers matchs, Nuno Da Costa s'est déjà fait une place dans le classement des buteurs les plus efficaces du SM Caen depuis la relégation du club en Ligue 2.

Alexandre Mendy en haut de l'affiche

L'attaquant bissaoguinéen avait beau être absent contre Bastia (2-1), Il est toujours en tête du classement avec treize buts cette saison. Alexandre Mendy totalise dix-sept réalisations depuis son arrivée à Caen en 52 matchs de Ligue 2 soit quasiment un but tous les trois matchs.

Jessy Deminguet buteur discret

Le Capitaine du Stade Malherbe Caen a marqué douze buts depuis la relégation du club en Ligue 2 en quatre-vingt-une apparitions dont trois cette saison. Jessy Deminguet, auteur également de cinq passes décisives, sera malheureusement suspendu pour le déplacement à Dijon.

Un défenseur en troisième position

Prince Oniangué avec huit buts en trois saisons montre qu'il n'a pas perdu son jeu de tête à l'image du but inscrit cette saison contre Quevilly (2-2) même s'il a perdu sa place de titulaire ce week-end.

Nuno Da Costa dans le peloton au pied du podium

Avec son doublé, Nuno Da Costa rejoint Yacine Bammou, Nicolas Gioacchini et Benjamin Jeannot. Tous les quatre ont inscrits six buts. Deux d'entre eux ont quitté le club et le troisième se remet d'une blessure au mollet.

Si rien ne contrarie la marche en avant de l'attaquant cap-verdien, il devrait rapidement rejoindre le podium des meilleurs buteurs caennais depuis la relégation du club en Ligue 2