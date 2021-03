Nzonzi le mieux payé, Guirassy dans le top 3... Découvrez les salaires des joueurs du Stade Rennais

Ce vendredi, le journal L'Equipe a dévoilé les estimations des salaires des joueurs de Ligue 1 cette saison. Au Stade Rennais, pas de grosses surprises : Steven Nzonzi est le joueur le mieux payé, devant Clément Grenier et Serhou Guirassy.

Serhou Guirassy et Steven Nzonzi sont sur le podium des joueurs les mieux payés du Stade Rennais

Le champion du Monde et vainqueur de la Ligue Europa Steven Nzonzi n'a pas seulement le plus beau palmarès du vestiaire au Stade Rennais : avec 400 000€ bruts mensuels*, le milieu de terrain est le joueur le mieux payé de l'effectif breton nous apprend L'Equipe dans son édition du jour.

Derrière lui, un autre international français, moins rayonnant ces dernières saisons mais dont le salaire reste important à Rennes : Clément Grenier touche 280 000€ bruts mensuels, Serhou Guirassy ferme la marche sur le podium avec 200 000€/mois. Soit le même salaire que Dalbert, mais dont les revenus sont pris en charge par l'Inter Milan, le club auquel il appartient toujours. Hamari Traoré, Faitout Maouassa et Martin Terrier ne sont pas loin dans le classement, avec 180 000€ bruts mensuels chacun.

Benjamin Bourigeaud, Adrien Hunou et Jérémy Doku complètent le top 10. Pas d'Eduardo Camavinga donc, qui n'a plus signé de prolongation à Rennes depuis août 2019. Son contrat se termine en 2022. On note aussi l'absence de M'baye Niang dans ce classement, lui dont les 250 000€ bruts mensuels sont payés par le club saoudien d'Al-Ahli où il est prêté jusqu'à la fin de la saison.

Le Stade Rennais est le 5e club français en terme de masse salariale cette saison, derrière Paris, Marseille, Monaco et Lyon, mais devant Nice ou Lille.

*Les salaires publiés sont des estimations