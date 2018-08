L'AS Saint-Etienne reprend la Ligue 1 samedi soir avec la réception de Guingamp. Toutes les places ont été vendues mais le stade ne sera pas plein, privé de ses deux kops de supporters. Après une 2e partie de saison en boulet de canon, les Verts ambitionnent de finir parmi les six premiers.

C'est la rentrée pour les Verts ! L'ASSE reprend la Ligue 1 samedi soir avec la réception de Guingamp à 20h. Toutes les places ont été vendues mais le Chaudron ne sera pas plein (près de 20.000 personnes). Car la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a demandé les fermetures des kops de supporters après l'utilisation de fumigènes lors de la réception de Lille en fin de saison dernière.

Retrouver les places européennes

Septième du dernier championnat, après avoir été 16e à mi-parcours, les Verts ambitionnent de retrouver l'Europe, c'est à dire les six premières places du classement. Jean-Louis Gasset, le coach parle même de 5e place. Pour cela, l'ASSE a réussi à conserver ses bons joueurs arrivés cet hiver (M'Vila, Debuchy), et s'est renforcée avec les arrivées de l'attaquant Wahbi Khazri et du défenseur Timothée Kolodziejczak.

Avec l'équipe qu'on a, pas forcément en quantité mais en qualité, j'espère qu'on luttera pour les belles places du championnat, pour les places européennes. Ça doit être l'ambition. ►Loïc Perrin, capitaine de l'ASSE

Etat des lieux du mercato estival des Verts pour la saison 2018-2019. © Radio France - Xavier Demagny

Attention à Guingamp !

En conférence de presse de rentrée jeudi, le coach des Verts s'est tout de même montré prudent à quelques heures du premier match officiel de la saison. Après une bonne deuxième partie de saison dernière, Jean-Louis Gasset souhaite que ses joueurs repartent avec le même état d'esprit que la saison dernière quand ils ont du se bagarrer pour remonter au classement après un début de saison difficile.

Quand vous avez traversé le désert et connu derrière une bonne période, vous restez dessus. Après il faut être motivé pour maintenir cette détermination qu'on avait quand on était en train de se bagarrer pour sortir de l'ornière. ►Jean-Louis Gasset, entraîneur de l'ASSE

L'AS Saint-Etienne saison 2018-2019 en chiffres. © Radio France - Xavier Demagny

Gabriel Silva ok, Debuchy et Beric non

Touché contre Nice lors du dernier match amical, Gabriel Silva devrait tenir sa place en défense. Ce sera trop juste en revanche pour Mathieu Debuchy (cheville) qui devrait reprendre la course lundi, et pour Robert Beric (cuisse). En attendant, le club a officialisé le prêt à Hambourg (D2 allemande) de son défenseur central Léo Lacroix, pour une saison avec option d'achat. Oussama Tannane pourrait être prêté à Utrecht aux Pays-Bas.

