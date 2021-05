Objectif Ligue 1 : "Aucun club ne génère autant de plaisir que le TFC" (Sébastien Dupuis)

Professionnellement, il est journaliste pour Canal+ et commente régulièrement les matches de foot, en toute objectivité. Mais dans son cœur, Sébastien Dupuis vibre pour le Téfécé. Et ce n'est un secret pour personne.

Sébastien, la deuxième place est-elle encore accessible pour le TFC ?

Bien sûr que c'est possible. Mais avec le résultat de lundi soir et cette victoire de Clermont à Grenoble que j'avais non appelé de tous mes vœux, ça change la donne. Le Tef n'a plus son destin en main. Et ça, mine de rien, c'est un vrai changement. Après, est ce qu'ils vont être capables ? Est ce qu'ils vont être capables de soutenir à la fois la pression et les matches rapprochés ? Ça, c'est une autre question. Physiquement, c'est la seule vraie question. Parce que le talent, ils l'ont.

Est-ce une équipe qui mérite de monter en Ligue 1 sur l'ensemble de la saison ?

Oui. Mais à quoi peut-on quantifier le mérite d'une montée ou d'une bonne place ? On peut le quantifier grâce à plusieurs choses. On peut le quantifier avec la politique qui a été mise en place. Moi, je trouve que la politique mise en place, elle est top. Primo. Et on peut le quantifier aussi au plaisir généré quand on regarde un match. Et là, très honnêtement, à part Troyes, et Clermont à la limite, je ne vois pas un autre club qui, dans le jeu, a généré davantage de plaisir que le Téfécé. Et pour le coup, je suis très objectif. Soyez sûrs de mon objectivité.

N'est-ce pas parce que le contraste avec la saison dernière est important qu'on a l'impression que le plaisir est plus présent ?

Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je suis fan de foot avant d'être un fan du Téfécé. J'avoue que je me suis très régulièrement régalé en voyant les matches du Tef. Aussi parce que dans l'état d'esprit, il y a toujours l'idée de marquer un but de plus que l'autre et non pas d'en prendre un de moins. Ce qui change déjà beaucoup de choses. C'est dans la philosophie du club, c'est dans la philosophie de Patrice Garande. Et ça, moi, je trouve que ça mérite d'être récompensé. C'est quelque chose qu'il faut mettre en avant.

Est-ce important aussi de remonter en Ligue 1 très vite ?

Oui. Mais si ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas grave. Grave, ça voudrait dire qu'il y aurait de gros problèmes structurels. Aujourd'hui, vu le projet et la manière dont il a été présenté par les dirigeants, notamment Damien Comolli, je suis pas certain qu'il y ait un vrai danger économique. Grave? Non. Embêtant? Peut être un peu oui. Parce qu'il y avait pas mal de choses pour remonter. La mayonnaise, elle a pris en Ligue 2. Et ça, c'est rare quand un club descend tout de suite. Le problème cette année, c'est qu'il y a Troyes et Clermont qui, eux aussi, galopent à vitesse grand V et on se confronte un peu à ça. Mais embêtant, oui. Embêtant, ça le serait.

Si on se fie un peu aux signes, on se dit quand même que sur cette fin de saison, Toulouse n'est pas servi.

Sébastien, vous avez vécu et commenté les grandes soirées du TFC des années 2000 et aussi du maintien miraculeux en 2016. Est-ce qu'il y un parallèle possible avec ce qui se passe au TFC aujourd'hui ?

D'une certaine manière, oui. Si on se fie un peu aux signes, on se dit quand même que sur cette fin de saison, Toulouse n'est pas servi. Parce que l’épidémie de COVID aurait pu arriver à n'importe quel moment. Mais elle arrive pile poil dans le sprint final, où c'est compliqué en plus de caser des dates avec notre parcours en Coupe de France qui a compliqué le calendrier. Et c'est surtout que l'épidémie touche à cette hauteur là. Tout l'effectif a été touché. Même le staff. Moi, je m'en remets pas. Donc, si on se fie à ces signes là, de l'adversité, oui, il y en a. Pascal Dupraz disait "voilà, le couvert il est dressé, y'a plus qu'à manger". Là, c'est un peu la même chose. Il y a tout. Tous les voyants sont allumés pour une magnifique histoire. Mais oui, il va falloir un peu d'irrationnel parce que depuis lundi soir je suis un tout petit peu plus mesuré sur la montée. Même si je le souhaite de tout mon cœur, évidemment.