Objectif Ligue 1 : "ils le méritent" (Mauro Cetto)

Après une carrière bien remplie en Europe et notamment un passage au TFC de 2007 à 2011, Mauro Cetto est aujourd'hui revenu en Argentine. Il était l'invité de l'interview "Objectif Ligue 1" ce mercredi soir sur France Bleu Occitanie.

Interview de Mauro Cetto en intégralité Copier

Mauro, pensez-vous que le TFC va monter en Ligue 1 cette saison ?

Oui, bien sûr. Je suis les résultats. J'ai essayé aussi de regarder les matches chaque week-end dans la mesure du possible, et je pense qu'ils le méritent. Ils ont fait le nécessaire au niveau des points et du jeu. Ils ont démontré tout au long de la saison que c'était une équipe avec une idée de jeu assez claire, avec des objectifs clairs aussi. Ils sont dans la course. On est vraiment dans la dernière ligne droite et on espère tous qu'ils vont réussir et qu'ils vont finir par fêter ça.

Cela vous a-t-il attristé de voir le club descendre la saison dernière ?

Oui. Comme tout le monde. Malheureusement, c'est quelque chose qui devait arriver même si on n'a pas envie que ça arrive. Malheureusement, c'est arrivé de façon un peu particulière avec la pandémie et l'arrêt du championnat. Ça m'a fait mal, comme à tous les gens qui aiment bien ce club. Mais aujourd'hui ça fait partie du passé. Le club a la tête ailleurs, avec d'autres objectifs, d'autres mentalité. Et peut-être que la descente, c'est un mal pour un bien.

S'il y a un barrage entre le TFC et le FC Nantes, de quel côté penchera votre cœur ?

Tous les week-end, je regarde aussi du côté de Nantes. Alors, déjà, je souhaite que Toulouse finisse deuxième, et pas troisième. Et d'un autre côté, je souhaite que Nantes ne finisse pas dix-huitième. C'est mon souhait du moment. Et si malheureusement les deux doivent jouer le barrage, mon cœur sera divisé évidemment.

Quel est votre actualité en Argentine ?

J'étais le directeur sportif de Rosario Central mais c'est terminé. Je continue à me former pour ce poste là. Récemment, j'ai eu une possibilité avec un autre club de division 1, l'Union de Santa Fe, et j'ai refusé. J'attends un challenge intéressant, avec un club qui puisse me faire travailler comme directeur sportif. Je me prépare pour ça.

Il y a deux ans, votre nom avait été évoqué pour être directeur sportif au TFC. Un retour en France vous intéresse -t-il ?

Je l'ai toujours dit. Pour moi, la France est un pays où j'ai passé des moments magnifiques. J'y ai passé énormément de temps. Même mon fils est né à Toulouse. Il y a plein de choses qui m'attache à la France et à Toulouse. Si un jour j'ai la possibilité de retravailler en France ou en Europe, ce sera avec grand plaisir. C'est quelque chose que j'envisage à un moment donné. Encore faut-il que j'ai des possibilités...