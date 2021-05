Objectif Ligue 1 : "Le TFC va terminer la saison avec toutes ses armes" (Thibault Giresse)

A la fin de sa carrière de joueur, Thibault Giresse est resté en Bretagne pour devenir entraîneur. L'ancien toulousain est aujourd'hui entraîneur-adjoint à l'EAG (En Avant Guingamp).

Interview de Thibault Giresse en intégralité Copier

Thibault, quelle chance donnez-vous au TFC de monter en Ligue 1 ?

C'est compliqué parce qu'ils n'ont pas leur destin en main. Ça dépend beaucoup de Clermont. Mais ils ont aussi la possibilité de passer par les barrages. Mais pour Toulouse, il faut d'abord faire le plein de points sur les deux derniers matches.

On a vraiment eu l'impression que le niveau de Ligue 2 était très élevé cette saison...

Oui, c'est vrai que les équipes de haut de classement ont bien performé cette année. Que ce soit Troyes, Clermont et Toulouse. Je trouvais que le niveau était assez élevé. Et pour Toulouse, le fait d'avoir subi le covid, cela a été un frein, un handicap, dans leur quête de montée. Comme Clermont un peu plus tôt dans la saison. Maintenant Toulouse a récupéré ses joueurs et va pouvoir terminé le championnat avec toutes ses armes. Mais l'absence de joueurs sur certains matches leur a fait défaut.

D'un point de vue général, le covid a-t-il perturbé l'équité du championnat ?

Oui puisque certains clubs ont été touché plus que d'autres. Ce sont des choses qu'on ne peut pas prévoir. Cela a handicapé certaines équipes et sur certains matchs cela a faussé un peu le résultat et l'équité du championnat. Certaines équipes étaient privées de leurs armes. Il fallait un peu de réussite aussi à ce niveau-là.

La triste disparition de Christophe Revault la semaine dernière a-t-elle ravivé la mémoire des Pitchouns du début des années 2000 ?

Forcément, ça réveille des souvenirs. La disparition de Christophe, moi, ça m'a touché. C'est quelqu'un qui m'a encadré dans mon début de carrière. Et de le voir partir si tôt, c'est très triste. On s'est joint avec quelques anciens Pitchouns et on avait tous du mal à réaliser.