Objectif Ligue 1 : "Le TFC a facilement sa place en Ligue 1" (Cédric Fauré)

Cédric Fauré est né à Toulouse et a fait ses classes dans différents clubs de la région (Fontaines, Muret, Luzenac, Balma) avant de rejoindre le TFC en 2001 à l'époque des Pitchouns. Avec le maillot violet, il a joué 100 matches et marqué 45 buts, s'offrant même le titre de meilleur joueur de Ligue 2 en 2003. Il était l'invité de 100% Club ce mercredi dans le rendez-vous quotidien "Objectif Ligue 1".

Cédric, pourquoi est-il important que le TFC retrouve rapidement la Ligue 1 ?

Par rapport à ce que représente la ville de Toulouse, quatrième ville de France, je pense que ça signifie quelque chose. C'est un club et une ville qui méritent d'être en première division. Et puis ensuite, pour tout ce que représente le club... Je pense que c'est aujourd'hui un club qui est bien structuré. Moi je le dis depuis longtemps, c'est un club qui peut jouer la première partie de tableau en Ligue 1 avec de l'envie et des objectifs. Aujourd'hui, Toulouse est un club qui a sa place en première division facilement.

Que pensez-vous du changement de propriétaire ? Du changement d'entraîneurs, de joueurs, de dirigeants ?

Il le fallait. Je pense aussi qu'Olivier Sadran a fait un beau travail. On ne peut pas lui enlever ce qu'il a fait quand même. Il a sauvé le club, il a rebattit le club. Après, il y avait un patron, Olivier, et des gens autour de lui qui l'aidait à diriger le club. Et je pense que ce sont ces personnes là qui parfois n'ont pas fait le nécessaire pour que le club ait une autre vision du championnat et des objectifs. Il y avait des gens au club qui disaient à chaque saison que le TFC visait le maintien... Moi ça me fait mal d'entendre ça ! Parce qu'une ville comme Toulouse, avec un club comme Toulouse... Quand on voit ce que sont capables de faire des équipes comme Lille ou Nice, capable de jouer la Ligue Europa. Les moyens, on les a, quand on arrive à faire de bons championnats. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il manquait à Toulouse. J'espère que Damien Comolli, avec ses ambitions, arrivera à faire passer ce cap là au TFC.

L'ambition, pour le moment, c'est de remonter en Ligue 1. Le TFC a-t-il les joueurs et les moyens pour y arriver dès cette saison ?

Si on regarde le championnat aujourd'hui, si on regarde le classement, oui, ils ont les moyens. Maintenant, il y a aussi des choses qu'il faut prendre en considération, car malheureusement, on vit une époque qui n'est pas facile. Et notamment à cause du Covid. Un effectif peut être vite décimé par le Covid. Les joueurs de Toulouse doivent faire le nécessaire pour bien se protéger. Demain, s'il y a une épidémie à Toulouse, si vous avez quatre ou cinq joueurs out pendant quelques matchs, ça peut vite perdre des plumes. Il y a plein de chose qui entre en considération aujourd'hui au niveau du club. Et ça vaut pour tous les clubs. Aujourd'hui, il n'y a pas que le sportif malheureusement. Il n'y a pas que le sportif qui va faire que le TFC va monter ou ne va pas monter.