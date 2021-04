Objectif Ligue 1 : "Il y a des joueurs de grande qualité au TFC" (Elie Baup)

Elie Baup était l'entraîneur du TFC de 2006 à 2008, et a permis aux Violets de connaître le tour préliminaire de la Ligue des Champions en 2007. Auparavant, il était aussi le directeur du centre de formation toulousain de 1984 à 1989. Il était l'invité de 100% Club ce jeudi dans le rendez-vous quotidien "Objectif Ligue 1".

Interview d'Elie Baup en intégralité Copier

Elie, pourquoi le TFC doit absolument retrouver la Ligue 1 ?

Parce que le TFC a quitté la Ligue 1 trop précipitamment et il n'y a rien de mieux que de remonter dès la première année parce qu'après ça se complique les saisons suivantes. On le voit avec des équipes comme Auxerre, ou Lens qui a mis du temps à remonter. De façon plus générale, Toulouse est une ville, un club qui doit être en Ligue 1. Il y avait une longue série d'une vingtaine d'années avec Olivier Sadran. Il y a eu ensuite une chute sur les trois dernières années. On sentait que c'était à la limite, et ça a fini par casser. Mais il faut remonter, parce qu'à Toulouse, il y a le potentiel pour être en Ligue 1.

Quel regard portez-vous sur les nouveaux dirigeants ?

Il y a des nouveaux propriétaires. Mais c'est la tendance. Plus de la moitié des clubs de Ligue 2 appartiennent à des structures étrangères, et notamment des fonds d'investissement. Malheureusement, il n'y a plus de grandes entreprises françaises, comme Peugeot à Sochaux, ou comme le Bayer Leverkusen en Allemagne, donc, pour des raisons financières, il faut faire appel à des fonds d'investissement qui viennent dans les clubs de Ligue 2 pour essayer de remonter et revaloriser l'action. Il font du naming, ils vendent des joueurs. C'est devenu une affaire entrepreneuriale, c'est devenu un business. A partir de là, il faut quand même trouver ses marques au niveau du football et garder son identité.

Cette politique va-t-elle marcher à Toulouse ?

Il est évident que ça peut marcher. Ceux qui sont à la tête du club comme Damien Comolli, connaissent bien le terrain. Il est là pour faire monter l'équipe. Le business dont on a parlé, il ne sera rentable qu'en étant en Ligue 1. Donc il faut monter. Il y a des joueurs de grande qualité. Les jeunes s'affirment. Il y a des choses très positives. Les joueurs recrutés tiennent la baraque. Et derrière, il y a les jeunes comme Antiste, Adli ou Koné... Un très bon recrutement associé à des jeunes de qualité du centre de formation, tout ça pour monter en Ligue 1. On verra bien. Mais c'est en train de bien se passer.

Quels souvenirs gardez-vous de votre période sur le banc toulousain (2006-2008) ?

Il y a les résultats mais ce n'est pas le plus important. Ce qu'on retient, ce sont les dynamiques humaines, le plaisir d'avoir vécu des choses bien ensemble. Le football, c'est quand même quelque chose de fraternel. C'est la vie associative. Il y avait un groupe vraiment bien. D'ailleurs quand on se remémore tout ça avec d'anciens joueurs, c'est toujours le fou rire. Quand on a vécu des moments, qu'on a partagé des résultats, on ne se souvient que du positif. C'était une super période.

Quelle est votre actualité ?

Je suis dans le Comminges, je suis fermier, je travaille la terre. Mais je reste en contact. Je serai consultant pour BeIN Sport pour le Championnat d'Europe des Nations. Sinon je suis toujours dans le coin et j'aime bien regarder les matches du TFC. C'est un plaisir de les suivre.

Prêt à quitter la terre pour repartir sur les terrains ?

Dans ma tête, j'ai jamais quitté le terrain. On reste entraîneur à vie. Ou pourquoi pas devenir un dirigeant technique dans un club. Avec le recul de consultant et l'expérience, on se bonifie et on acquiert des expériences qui peuvent servir à enrichir la réussite personnelle et professionnelle.

Damien Comolli vous a-t-il appelé ?

Non. Je le connais très bien. J'ai travaillé avec lui à Saint-Etienne. C'est très bien pour notre club d'avoir quelqu'un qui connaît tous les rouages du sportif et en même temps il y a d'autres problèmes. Il doit aller au delà du sportif, avec le Covid, les problèmes de droits télé, l'aspect financier... Pour lui, ça doit être beaucoup d'interrogations pour trouver des solutions.