"Objectif Ligue 1" : France Bleu Occitanie lance la mobilisation générale derrière le TFC

Parce que France Bleu Occitanie a commenté la moindre minute jouée par le Toulouse Football Club cette saison. Parce que la Ligue 1 est à portée de main. Votre radio se mobilise pour soutenir le club et les supporters dans cette dernière ligne droite.

Du soutien chaque soir dans 100% Club

Nicolas Dieuze, Albin Ebondo, Beto Marcico... Chaque soir, une personnalité liée au Toulouse Football Club interviendra dans l'émission 100% Club entre 18 heures et 19 heures pour soutenir les Violets. Ces invités nous diront pourquoi on a besoin d'un TFC en Ligue 1, nous livreront leurs pronostics dans cette course à la montée et nous rappelleront leurs plus beau souvenirs avec Toulouse.

Ce lundi, c'est Beto Marcico qui sera notre invité en direct depuis Buenos Aires. Meilleur footballeur argentin en 1984, il a porté le maillot du TFC à 227 reprises.

8 matches pour une montée en Ligue 1

Jusqu'à la fin de la saison, toutes les rencontres du TFC seront bien sûr à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie, avec dès samedi la réception de Nancy au Stadium (15 heures).