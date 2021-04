"Objectif Ligue 1" : Jacqui Teulières, intendant historique du TFC, "ne rate aucun match"

Jacqui Teulières, intendant du TFC entre 1986 et 2020, a tout connu ou presque avec Toulouse. Depuis l'été dernier, avec son épouse Monique, il prend un repos bien mérité du côté de Balma. Jacqui était l'invité d'Objectif Ligue 1 ce lundi soir dans 100% Club.

Vous suivez toujours le Tef' ?

"Le Covid est arrivé, tout le monde est parti chez soi. Cela a été l'occasion d'arrêter, notre âge étant là. Avec quelques regrets quand même. Mais oui, on est toujours à écouter ou regarder les matches avec Monique bien sûr."

C'est beau ce qu'ils font cette saison les Violets...

"Je regrette de ne pas être au club cette année parce que c'est une grande saison. Avec l'arrivée du coach Garande qui a l'air de maîtriser son affaire. L'équipe tourne bien, je suis très satisfait de voir ces résultats."

Pourquoi Toulouse mérite d'être en Ligue 1 ?

"Toulouse est une grande ville, qui a une belle équipe de rugby c'est vrai mais elle mérite autant d'avoir une grosse équipe de football comme dans les anciens temps où on a été quand même européen. On aimerait bien retrouver à nouveau ces matches de coupe d'Europe qui avait transcendé le club. C'est à l'époque du match historique contre Naples que j'avais créé l'association des supporters des Violets."

Vous avez un souvenir marquant ?

"Aujourd'hui j'ai un souvenir important. La demi-finale de Coupe de France contre Guingamp en 2009. Cela a été une catastrophe pour moi. On m'avait dit qu'on irait au Stade de France. Une sale journée, j'ai pleuré dans les vestiaires comme un gamin."

Jacqui Teulières : "On ne rate aucun match"

Cette année, on peut enfin voir le Stade de France ?

"C'est ce que je souhaite tous les ans. Tous les entraîneurs que j'ai vus m'ont dit qu'on irait au Stade de France. Le quart de finale est accessible, pourquoi pas."

Qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui Jacqui ?

"Avec Monique, on se repose. On n'a pas pu partir souvent se promener, on voulait faire quelques escapades mais le Covid a coupé notre élan alors on s'occupe à la maison avec notre jardin, nos fleurs. Notre travail est là."

Vous allez suivre Guingamp-Toulouse ce lundi soir ?

"On ne manque pas un match avec Monique. Quand on est partis, le président Comolli nous a invités à venir à tous les matches en tribune présidentielle. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas en profiter mais cela a été un beau cadeau pour notre départ. Les maillots offerts sont exposés à la maison à côte de la télé dans le salon. Quand on regarde le match, on voit les maillots, petit clin d’œil."