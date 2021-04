Objectif Ligue 1 : "les clubs et la ville entière derrière le TFC" pour le président du TO XIII

Les passerelles entre certains sports paraissent parfois évidentes. À Toulouse en tout cas, football et rugby se sont toujours côtoyés, travaillent parfois ensemble et voient passer de belles histoires. Celle de Laurent Tolsan par exemple, ancien footballeur du côté de la Jeunesse Sportive de Cugnaux, désormais président de la partie Elite du Toulouse Olympique XIII, la référence de la région en terme de rugby à 13.

Passionné de foot et de rugby, Laurent Tolsan a plusieurs casquettes et souhaite comme beaucoup d'autres sportifs voir le TFC remonter en Ligue 1. "Une belle vitrine" pour le sport toulousain à coup sûr, et des retombées derrière pour l'ensemble des clubs de la région. Entretien Objectif Ligue 1 avec un amoureux du ballon rond, mais aussi ovale.

Laurent Tolsan, on y croît à la remontée du TFC?

Ce serait évidemment une bonne chose pour la ville de Toulouse, pour un de ces grands clubs. Et bien entendu, si le TFC remonte en Ligue 1, les supporters seront les premiers ravis,le club aussi et la ville tout entière sera derrière le TFC. Et puis, on peut faire aussi la part belle à la formation parce que Toulouse a toujours eu un centre d'information de qualité, qui a souvent été primé d'ailleurs. Moi, je viens du foot amateur, donc voilà, je suis assez fier d'en parler. Et puis au Toulouse olympique XIII on a aussi un joli centre de formation et donc, ça me fait aussi honneur de pouvoir le mettre en avant, de faire le parallèle.

Il y a ce tissu associatif et sportif fort dans la région, le Toulouse Olympique a des liens avec le TFC?

Bien sûr, on a pu voir la campagne menée conjointement par les neufs clubs pros toulousains pour les supporters (la campagne "Vous nous manquez" lancée en mars). Et puis derrière, Toulouse, c'est une force sportive, multi-sports, féminin ou masculin, individuel ou collectif.

Le TFC ressemble au Toulouse Olympique sur certains points, sur le côté familial par exemple?

On peut comparer les deux clubs, déjà sur la structure. Au Toulouse Olympique, il y a toute la partie formation avec les coprésidents, et toute l'équipe de bénévoles qui travaillent derrière, qui vont s'occuper de la formation des jeunes, de les prendre tout petits, les former jusqu'au centre de formation et pourquoi pas ensuite avec les équipes fanions.

Pour le TFC, c'est la même chose. Il y a des jeunes qui se forment au club et qui a intègrent ensuite le centre de formation, que ce soit celui du TFC ou d'autres. Nos structures sont à p eu près les mêmes et le rayonnement humain, sur la ville est assez identique, même si on est un petit peu moins médiatisé que le TFC.

C'est une vraie richesse pour vous d'avoir tous ces clubs qui vous permettent d'avoir une vraie vitrine?

C'est ça, on peut s'appuyer dessus. On a par exemple un partenariat très étroit avec le Stade Toulousain, avec qui on partage les mêmes installations. C'est pareil pour les autres sports, et c'est porteur pour tout le monde.

Cela rendrait beaucoup de gens heureux au Toulouse Olympique de voir le TFC remonter en Ligue 1?

Bien sûr, c'est ça le sport, c'est la fête, même si on ne peut le faire comme d'habitude en ce moment. Une place du Capitole violet et blanc, bien sûr qu'on n'attend que ça, et on est pressés de les retrouver ces sensations.