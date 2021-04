Objectif Ligue 1 : "Il y a une attente des Toulousains autour du TFC" (Nicolas Bayod)

Du centre fédéral de préformation de Castelmaurou, jusqu'au poste de vice-président du Disctrict de Haute-Garonne, en passant par une riche carrière de joueur professionnel, la vie de Nicolas Bayod est dictée par le football. Et l'ancien Pitchoun reste évidemment très attaché au TFC, son club formateur.

Interview de Nicolas Bayod en intégralité Copier

Nicolas, pourquoi faut-il que le TFC remonte en Ligue 1 dès cette saison ?

Parce que quand les opportunités se présentent, il faut les saisir. Et que quand on est Toulouse et qu'on est en deuxième division, ça fait tache.

Est-ce primordial aussi pour le District de Haute-Garonne et les clubs amateurs autour de Toulouse d'avoir un club référent dans l'élite ?

Exactement. Ça fait plusieurs années que le District est en manque d'engouement et de visibilité par rapport au football départemental. Parce qu'on était arrivé à la fin d'un cycle. Et aujourd'hui on sent qu'il y une attente et qu'elle se fait de plus en plus pressante de la part des Toulousains et des supporters du département. Parce que ce club a vraiment une aura sur tout notre département. Et parfois même sur d'autres départements aux alentours avec des gens qui viennent au Stadium. Donc, il est important de retrouver l'élite le plus rapidement possible. Et pour notre District, quand on veut promouvoir une pratique et que notre club professionnel ne donne pas forcément une bonne image, c'est toujours plus difficile.

Est-ce que les footballeurs amateurs du département sont généralement des supporters du TFC ?

Je pense. Je parle pour ma génération. On a connu de belles années. On a connu un véritable engouement autour du club. Mais pour ma part, j'ai arrêté ma carrière début 2014 et depuis que je suis revenu vivre à Toulouse, j'ai très peu mis les pieds au Stadium.

Pourquoi ?

Parce qu'il ne se passait pas grand chose. C'était la fin d'un cycle. Et aujourd'hui, je crois vraiment qu'il y a une page qui se tourne. C'est bien pour le club. Il y a de nouvelles ambitions. Il y a des nouvelles personnes. Et je crois que ça se traduit sur le terrain. Donc, c'est une très bonne chose.

Le TFC est en ballottage avec Clermont pour l'accession en Ligue 1. Vous avez aussi joué à Clermont. De quel côté va votre préférence ?

Mon cœur est à Toulouse. Il est bien ancré à Toulouse, c'est clair. Maintenant, c'est vrai que Clermont reste un club important pour moi. C'est là que j'ai terminé ma carrière. J'ai été capitaine de cette équipe. C'est vrai que j'ai de très bons souvenirs là-bas. C'est un club qui m'a beaucoup inspiré, notamment son président (Claude Michy). J'ai eu aussi des entraîneurs comme Régis Brouard ou Michel Der Zakarian, qui sont des personnages du football français. On va dire que je garde des bons souvenirs. Quand on voit les moyens dont possède Toulouse et les moyens du Clermont Foot, on se dit qu'il faut trouver quand même un juste milieu. Toulouse doit bien entendu monter en première division. Je ne vais pas dire que Clermont ne peut pas monter parce que c'est quand même une belle agglomération. C'est un club qui, chaque année, se structure de mieux en mieux, fait des choix très malin. Je pense que beaucoup de clubs devraient s'inspirer de Clermont dans leur gestion. Et puis à Toulouse ou à Clermont, il y a une place importante pour le rugby. Elle est même bien plus prépondérante à Clermont. A Toulouse, on aime le Stade Toulousain bien sûr, mais pour moi, le TFC a autant de place que le Stade Toulousain.