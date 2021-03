"Objectif Ligue 1" - Nicolas Dieuze : "On a tous envie de revivre des grands moments de Ligue 1 au Stadium"

Il a porté le maillot des Violets à 212 reprises (entre 1999 et 2001 et entre 2003 et 2008), Nicolas Dieuze nous livre son amour pour son club formateur et son sentiment sur la fin de saison qui attend le TFC. Il était en direct dans 100% Club ce mardi sur France Bleu Occitanie.

Nicolas, que représente le TFC pour vous ?

Forcément, il représente beaucoup. C'est le club avec lequel j'ai joué le plus de matches dans ma carrière. C'est le club de ma région. C'est le club où je me suis formé. C'est le club de mon premier match pro. J'y ai vécu des émotions incroyables. Notamment la qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Quel est votre plus beau souvenir ?

Evidemment le match de Bordeaux en 2007, ou le match à Liverpool... Toute cette période-là. Mais aussi des matches où on se maintien, notamment la première année en Ligue 1 lorsqu'on a 12 points à la trêve et on arrive à se maintenir à la fin avec 39 points. Ça fait partie des bons souvenirs ! Le match contre Marseille qu'on gagne à domicile... Il y a des grands moments ! Mais évidemment le match contre Bordeaux qu'on gagne 3-1, et on se qualifie pour le tour préliminaire avec un stade en feux, c'est une émotion particulière pour moi. Je m'en souviens très bien !

Comment jugez-vous l'équipe du TFC actuelle ? Est-elle à la hauteur de l'enjeu ?

Clairement oui. Elle est à la hauteur. Elle est là, elle est placée. Vu le début de saison, les circonstances de la vente tardive du club, le nombre de recrues, on ne peut que se satisfaire du classement du club aujourd'hui. Même si rien n'est acquis, on est tous impatient de connaître le dénouement de cette saison. Et on voit bien que pour d'autres clubs qui sont également descendus en Ligue 2 récemment, c'est plus compliqué de relancer une dynamique positive. Donc pour le coup, ce pari-là est réussi.

L'équipe du TFC est-elle la meilleure équipe de Ligue 2 aujourd'hui ?

Moi je trouve un vraie force à domicile. C'est une équipe qui est sûre de son fait. Elle s'appuie sur ses forces. Il y a une forme de maîtrise, de contrôle. A l'extérieur, c'est plus compliqué. On l'a vu sur les derniers matches. Mais j'apprécie aussi le jeu de Clermont, ou de Troyes, qui est une équipe qui presse très haut et prend beaucoup de risque. Ce sont des philosophies de jeu différentes. Mais, avec Toulouse, ce sont clairement les trois meilleures équipe de ce championnat.

Est-ce essentiel que le TFC monte en Ligue 1 dès cette saison ?

Damien Comoli avait précisé en début de saison que s'il n'y avait pas de montée, ce serait décevant. Il avait déjà affiché les ambitions. Ça permet de redémarrer sur une vraie dynamique. On sent que le club a retrouvé de l'allant, une communication différente. Le club se structure avec des gens de l'extérieur qui ont des CV importants avec des vrais connaissances. Moi je suis plutôt emballé par ce projet. On a tous envie que ce redémarrage aboutisse dès cette saison avec une remontée en Ligue 1 parce que je pense que la région en a besoin. C'est une région de football. On a tous envie de revivre des grands moments de Ligue 1 au Stadium !