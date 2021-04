Objectif Ligue 1 : "Cette épidémie de Covid arrive au plus mauvais moment" (Yves Dussert, ADIST))

La situation est rageante pour le TFC et pour ses supporters. La LFP (Ligue de Football Professionnel) a décidé d'assouplir le protocole sanitaire. Désormais, un club ne pourra plus demander le report de son match qu’à compter de 16 joueurs positifs au Covid, au lieu de 11 auparavant. Le TFC risque donc d'être contraint de jouer malgré un effectif décimé. Ce mercredi, Yves Dussert, le créateur de l'ADIST, était l'invité de 100%CLUB à l'occasion de l'interview "Objectif Ligue 1 pour le TFC".

Interview d'Yves Dussert (ADIST) en intégralité Copier

Yves, pourquoi est-il essentiel que le TFC remonte en Ligue 1 ?

Pour plusieurs raisons. La première raison est économique. Le modèle économique du football aujourd'hui fait que, pour qu'un club soit vraiment viable, il faut qu'il soit au plus haut niveau. Et pour être au plus haut niveau, il faut remonter en Ligue 1 rapidement. On a eu la chance cette année d'avoir un budget gonflé suite à la descente. Mais il va diminuer rapidement si on ne remonte pas immédiatement. Donc il faut faire la bascule immédiatement et reprendre l'ascenseur. Et puis sur un plan sportif, pour l'intérêt, pour les supporteurs, il est important d'être au plus haut niveau pour avoir le plus de monde possible au stade.

On sent qu'il y a une vraie attente des supporters toulousains...

Oui. Les vrais fans du TFC n'ont pas attendu. Il faut rappeler quand même que la première jauge de 5000 spectateurs au Stadium a été remplie très rapidement par les abonnés. Donc, il y avait vraiment un engouement déjà autour du club. Et le double effet "Kiss Cool" de l'absence de stade et des bons résultats du club font qu'il y a encore plus d'attente, puisque on est toujours, à 5 matchs de la fin, en train de jouer la montée directe. Donc, forcément, ça crée de l'engouement.

On en est presque à espérer qu'on trouve quatre nouveaux cas de Covid

Malgré les cas de Covid qui plombent l'équipe, le TFC va-t-il réussir à monter dès cette saison ?

On y croit de toute façon. On est en position de force. On a encore un match en retard par rapport à Clermont. Et il suffit de calquer nos résultats sur ceux de Clermont pour monter. Donc oui. D'autant plus qu'on a un calendrier qui est plutôt favorable. Mais le point noir, c'est cette épidémie de Covid qui arrive au plus mauvais moment. Autant l'année dernière, l'arrêt de la saison n'avait pas semblé injuste auprès des supporteurs toulousains, puisqu'on savait qu'on allait descendre. Autant là, le changement de règle, le "deux poids, deux mesures" dans le sprint final, par rapport au nombre de cas de Covid entre Clermont et le Téfécé, ça fait quand même un peu rager ! On se demande même où est l'équité sportive quand on change les règlements comme ça. Sachant que Clermont avait bénéficié du report de match lorsque son équipe avait été gravement touchée par le Covid. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour le Téfécé. J'en ai discuté dans l'après-midi avec des supporters. On en est presque à espérer qu'on trouve quatre nouveaux cas de Covid miraculeux en plus au TFC d'ici samedi pour éviter de jouer les deux matches et pouvoir récupérer un effectif un peu plus complet. Parce que là, effectivement, jouer Pau et Le Havre, avec un effectif complètement décimé, ça semble un énorme handicap.