Division 1 : objectif maintien pour la section féminine du FC Metz

Metz, France

C'est la première fois dans son histoire que l'équipe féminine du FC Metz va jouer deux saisons consécutives en D1. L'objectif est toujours le même cette année : le maintien. Mais cette fois il faudra qu'il soit plus tranquille selon l'entraîneur Manuel Peixato : "On en a les moyens. Nous avons bien recruté cet été. On a fait le nécessaire pour que l'équipe soit meilleure que la saison passée, donc on aimerait bien que nos résultats soient meilleurs aussi."

Plus de régularité

Pour cela, il faudra surtout être plus régulier dans les performances. L'année dernière, c'était tout ou rien pour les coéquipières de la gardienne Justine Lerond. Un seul match nul pour six victoires et quinze défaites. "Quand on ne peut pas gagner un match, il faut essayer de ne pas le perdre. Je repense au match de Lille la saison passée, où on doit prendre un point et on revient finalement avec la défaite parce que les filles ont manqué de maturité. On égalise à cinq minutes de la fin et on se fait prendre en contre. Ce n'est pas possible ", détaille Manuel Peixato.

Un deuxième maintien en première division, ce serait un moyen de faire grandir le club et surtout d'en faire une équipe qui compte dans le championnat : "Si on arrive à stabiliser le club en D1, tout va progresser, on va attirer plus de gens, plus de partenaires, plus de sponsors", continue le coach messin.

Quel engouement à Metz après la Coupe du monde féminine ?

Manuel Peixato compte d'ailleurs sur l'engouement créé par la Coupe du monde féminine, un mois et demi après la fin de la compétition : " Si les résultats suivent de notre côté, il y a forcément quelque chose qui va se passer. J'aimerais beaucoup déjà qu'on puisse ramener beaucoup de monde à Saint-Symphorien contre le PSG. A notre échelle. 4 000 - 5 000 personnes pour ce match ce serait vraiment super ! "

La rencontre face au Paris Saint-Germain aura lieu le 7 septembre. En attendant, il faudra donc bien négocier le rendez-vous breton à Guingamp.