Reprise de la Ligue 1 : le SCO d'Angers, le maintien avant tout

Objectif maintien ! Le SCO d'Angers veut rester dans l'élite du football français et il semble que l'objectif soit réalisable pour les Angevins. Alors que le club attaque sa quatrième saison consécutive en Ligue 1, retour sur une équipe prometteuse qui devrait en surprendre plus d'un cette saison.

Un entraîneur à la hauteur

Entraîneur d'Angers depuis 2011, Stéphane Moulin semble être encore et toujours l'homme de la situation. Avant l'été, il a prolongé son contrat jusqu'en 2022. C'est lui qui avait réussi à faire monter Angers en Ligue 1 lors de la saison 2014/2015, mais c'est aussi lui qui a évité les descentes.

Maintenant installé en Ligue 1, le club ne veut pas imiter Guingamp et Caen tous les deux relégués l'an passée. Et l'alchimie semble déjà fonctionner, puisque lors de la préparation ils ont disputé six matchs pour trois victoires un nul et deux défaites, l'une contre une belle équipe du Borussia M'gladbach, et l'autre contre Arsenal après les tirs aux buts.

Il ne faut toutefois pas s'enflammer, l'objectif annoncé est de faire aussi bien que l'an passé, où le club avait obtenu un maintien tranquille (13e place).

Un mercato intelligent

Recruter malin. Ce n'est pas la devise du SCO mais c'est pourtant ce qu'ils font durant chaque période de mercato. Cette année encore le club ne déroge pas à la règle et il y avait du travail pour compenser le départ du milieu de terrain Flavien Tait et du potentiel départ de Stéphane Bahoken. L'équipe avait spécifiquement besoin de renfort en attaque, et avec un recrutement intelligent le SCO, sur le papier, a réussi son mercato.

La première recrue est survenue le 1er juillet avec la signature de l'ancien Nîmois, Rachid Alioui, international marocain. C'est un joueur qui veut se relancer après une saison galère à cause des blessures tandis qu'Angers veut s'améliorer offensivement. Pour rappel, l'attaquant marocain avait inscrit 17 buts lors de la saison 2017/2018.

Sada Thioub, un autre attaquant venu tout droit des crocodiles, a lui aussi posé ses valises pour quatre ans à Angers. Il a marqué à trois reprises la saison passée.

Dernière recrue en date, Mathias Pereira Lage, jeune international espoir portugais de 22 ans, en provenance de Clermont-Ferrand. En Ligue 2 lors de la saison 2018/2019, il a trouvé le chemin des filets à sept reprises et a aussi délivré quatre passes décisives.

Des renforts de poids dans les rangs d'Angers, qui a recruté à petit prix des joueurs de talent qui pourront être très utiles dans la bataille du maintien.

Un effectif jeune et talentueux

Comme chaque année, les meilleurs éléments d'Angers sont fortement convoités et devraient partir, mais comme chaque année, la ligne directrice est suivie et le SCO réussit à combler les trous avec de jeunes joueurs talentueux.

Jeff Reine-Adelaïde, même s'il est convoité, est l'un des joueurs de talent de cette équipe. Le jeune milieu de terrain a fait une excellente deuxième partie de saison et un bon Euro avec l'équipe de France Espoir. Associé avec Baptiste Santamaria, l'entrejeu angevin pourrait être l'une des attractions de cette équipe la saison prochaine.

L'attaque, largement remaniée, est le point d'interrogation numéro un. Si Rachid Alioui et Mathias Pereira Lage sont performants, les offensives d'Angers pourraient bien faire craquer bon nombre de défenses.

En bref, c'est une équipe qui pourrait créer la surprise l'an prochain sur les terrains de Ligue 1, mais il ne faut pas que celle-ci perde son objectif de vue, le maintien avant tout.