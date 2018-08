Bordeaux, France

Enfoncer le clou, objectif des Girondins de Bordeaux ce jeudi soir. Ils affrontent les lettons de Ventspils en match retour du deuxième tour préliminaire de Ligue Europa après avoir gagné 1-0 à l'aller. Un match pas convaincant avec une équipe un peu brouillon dans la finition, aussi les hommes de Gustavo Poyet devront convaincre leur public du Matmut Atlantique.

Gustavo #Poyet avant #FCGBFKV : « Lukas #Lerager sera dans le groupe mais impossible de dire si il jouera. Nous déciderons demain. Il devait s’arrêter toute la semaine mais vous le connaissez, au bout de deux jours, il s’est remis à l’entraînement. » — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 1, 2018

Du coté de la feuille de match l'incertitude majeure concerne la présence de Lukas Lerager. Le milieu danois est dans le groupe mais, touché au nez lors du match aller, il pourrait ne pas disputer la rencontre. Dans tous les cas, Benoit Costil, gardien de but et capitaine de l'équipe reste confiant : "on est dans un contexte qu'on connait, dans notre stade, il y a de la confiance oui mais aussi de l'humilité et de la prudence. Ce qui est sur c'est qu'on ne s'emballe pas, croyez-moi, on sait qu'on ne peut pas se permettre le moindre relâchement.

Benoît #Costil avant #FCGBFKV : « Il y a de la confiance dans le groupe mais nous restons prudents et humbles. On ne s’emballe pas. » — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 1, 2018

Même son de cloche chez Gustavo Poyet, l’entraîneur des Girondins ne doute pas de la totale concentration dans l'enceinte du Matmut Atlantique. "Moi je suis sur qu'on va être là ! l'équipe va être là, les supporters vont être là. On est concentré, on a bien travaillé, maintenant il faut jouer et se qualifier, rien de plus".

Et justement comment gagner le match ? Benoit Costil l'affirme, il faudra garder la même recette qu'au match aller. "Il faut leur laisser le moins d'espace possible, c'est des joueurs qui aiment la profondeur on a pu le voir. Et puis après c'est la même rigueur, faire le job, montrer nos qualités et éviter les risques".

Quel recrutement après l'annonce de la cession du club ?

La saison redémarre pour les Girondins sans aucune recrue au mercato, c'est inédit dans l'histoire du club. Quelques jours après l'annonce de la cession à un fond américain, Benoit Costil capitaine des girondins attend toujours des infos sur le mercato.

"Vous avez vous les journalistes parfois même plus d'infos que nous, merci de nous informer [RIRE] Je n'ai jamais vu ça, maintenant nous on est que joueur donc nous on se doit de faire le job sur le terrain. Tout joueur qui arrivera aux Girondins on l’accueillera avec grand plaisir mais aujourd'hui on fait avec ce groupe et on se doit d’être le plus compétitif possible". Benoit Costil, capitaine des Girondins de Bordeaux

Ecoutez Benoit Costil capitaine des Girondins Copier

Bordeaux-Ventspils match à 20h45 au Matmut Atlantique.