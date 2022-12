Océane Deslandes, internationale de football, fait son retour dans son club formateur de l'AS Vaiges

France Bleu Mayenne : le foot masculin prend beaucoup de place dans les médias, le foot féminin, on en voit de plus en plus , ça doit vous faire plaisir ?

Océane Deslandes : "oui bien sûr, c'est ce qu'on attend, quand on voit que cela évolue dans le bon sens, on est content et on travaille aussi pour cela."

FBM : Le regard a changé sur le foot féminin ?

OD : "oui les gens aiment venir dans les stades, aiment regarder le foot à la télé, c'est aussi à nous de produire du beau jeu."

FBM : vous avez dû quitter la Mayenne pour évoluer dans un grand club, vous ne le regrettez pas ?

OD : "non je ne le regrette pas, j'ai passé de bonnes années en Mayenne, j'ai commencé à Vaiges où habitent mes parents, je n'oublie pas d'où je viens, mes racines, même si je ne reviens pas souvent ici. Quand je suis partie, il y a une dizaine d'années, le football féminin n'était pas autant développé qu'aujourd'hui."

FBM : un des moments importants dans votre jeune carrière, c'est votre sélection en équipe de France pour deux matchs amicaux, il y a la Coupe du Monde l'an prochain, c'est votre objectif ?

OD : "ça fait partie de mes objectifs, forcément, mais pour cela il faut que je sois performante en club, et que j'ai du temps de jeu. Je veux attraper la 3ème place avec Montpellier pour la qualification en Ligue des Champions et puis aller à la Coupe du Monde, ça va être difficile mais on ne sait jamais, tout va très vite dans le football."

Océane Deslandes sera le samedi 17 décembre de 13 heures 30 à 17 heures 30 sur le terrain de foot de l'AS Vaiges pour taper dans le ballon avec des enfants, mais aussi leur apprendre des gestes techniques. A la clé, pour les enfants, des maillots de Montpellier et de l'équipe de France à gagner !