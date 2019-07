OFFICIEL - Adrien Rabiot s'engage avec la Juventus Turin

Paris, France

Clap de fin... enfin a-t-on envie de dire ! La page est officiellement tournée entre le PSG et Adrien Rabiot. Libre de tout contrat, Adrien Rabiot s'est engagé avec le champion d'Italie. Le milieu de terrain sera présenté mardi à 11h au Juventus Stadium.

Forte tête, formé au PSG, âgé de 24 ans, le milieu de terrain aura joué 227 rencontres sous les couleurs du club de la capitale. Il faut rappeler que le joueur est parti au bras de fer avec le club. Prolongation de contrat refusée et envie (avec son entourage) de partir libre, Adrien Rabiot a passé plus de six mois sans jouer la moindre minute de jeu.

On attend maintenant ses premières paroles et peut-être ses premiers tacles contre le PSG avec qui il est parti fâché.