Officiel : Alan Virginius quitte le FCSM et s'engage avec Lille

C'était l'un des joueurs sochaliens les plus prisés de ce mercato estival. Alan Virginius, l'une des révélations de la saison passée, était sur les tablettes de plusieurs clubs étrangers (en Allemagne et Angleterre). Finalement, l'attaquant de 19 ans reste en France : il s'est engagé ce mercredi 17 août avec le LOSC.

Le FCSM le confirme sur son site. Et le club des Dogues précise qu'il s'est engagé pour cinq ans, jusqu'en 2027. Le transfert devrait rapporter près de 5 millions d'euros au FCSM, d'après les informations de l'Equipe.

Une ascension fulgurante

Premier contrat professionnel signé à l'été 2020, un premier but en championnat six mois plus tard, Alan Virginius s'est surtout illustré lors de la saison 2021-2022. Habitué à rentrer souvent en fin de match dans un rôle de joker (5 buts), il aura débloqué plusieurs rencontres avec sa vitesse et sa technique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Alan Virginius a ensuite montré son talent aux observateurs du monde entier, cet été, lors de l'Euro U19 avec l'équipe de France. Auteur de trois buts et trois passes décisives, c'était l'un des meilleurs joueurs de la compétition. Plusieurs clubs allemands et anglais sont venus lui faire la cour pendant ce mercato estival. Mais finalement, l'attaquant va découvrir l'élite du football français avec Lille.