OFFICIEL : Arnaud Kalimuendo (PSG) s'engage pour cinq saisons avec Rennes

C'est désormais officiel, Arnaud Kalimuendo n'est plus un joueur du PSG. L'attaquant de 20 ans, pur produit de la formation parisienne, s'est engagé pour 5 ans avec le Stade Rennais. Le transfert du joueur avoisine les 20 millions d'euros.

Cette fois-ci l'histoire entre Arnaud Kalimuendo et le PSG est bel et bien terminée. Après deux saisons en prêt au RC Lens (L1), le natif de Suresnes a décidé de s'engager définitivement avec le stade Rennais. Âgé de 20 ans et fort de 70 apparitions en Ligue 1 (21buts), l'attaquant était une valeur marchande importante pour le PSG qui a besoin de liquidités pour boucler certains dossiers. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé mais il avoisine selon plusieurs sources les 20 millions d'euros pour le départ de l'international espoir vers la Bretagne.

Malgré une excellente préparation avec le PSG cette saison et une présence régulière dans le groupe 1 d'entraînement de Christophe Galtier, Arnaud Kalimuendo avait très peu de chance d'avoir le temps suffisant pour réussir une bonne saison. L'attaque du PSG affiche complet avec la présence des trois fantastiques (Mbappé, Neymar et Messi) mais aussi de Pablo Sarabia, Hugo Ekitike et l'indésirable (et invendable) Mauro Icardi.

Pour de nombreux fans et observateurs, Arnaud Kalimuendo va rester une énigme puisqu'il n'a joué que 5 petits bouts de match avec le PSG en 3 saisons chez les professionnels. Nombreux sont ceux et celles qui lui prédisent un avenir à la Nkunku et Diaby qui ont éclos en partant définitivement du PSG.

"Je savais dès le départ qu'il allait nous quitter"

Lors de sa conférence de presse d'avant match PSG - Montpellier, Christophe Galtier l'entraîneur parisien est revenu sur ce départ de l'attaquant international espoir :

Je suis heureux pour lui. Les choses étaient très claires depuis la reprise concernant Arnaud. Il sortait d'une très belle saison à Lens et aspire à avoir un temps de jeu similaire. Ici, cela aurait été difficile. Il s'est très bien préparé pour l'équipe, les matches amicaux, le Trophée des Champions, les premiers matches officiels mais je savais dès le départ qu'Arnaud allait nous quitter, que ce soit à l'étranger ou en France. Il a eu le grand mérite de se concentrer sur sa préparation et il va arriver prêt dans son nouveau club. En tout cas, on va garder un œil attentif sur ses performances.

Une première depuis trois ans pour le PSG

C'est la première fois depuis trois que le PSG arrive à vendre un joueur au dessus des 20 millions d'euros (*). Ce départ n'est que le premier d'une longue liste souhaité par Luis Campos (**). En tout cas, il va permettre au PSG de boucler le dossier du milieu espagnol Fabian Ruiz en provenance de Naples.

(*) Giovani Lo Celso au Betis Séville en 2019 aux alentours de 25 millions d'euros.

(**) Draxler, Rafinha, Icardi, Kurzawa, Gueye, Kehrer, Herrera