Christophe Galtier est le nouvel entraîneur du PSG

Ce n'est pas une surprise ! Selon des sources proches du club, Christophe Galtier est le nouvel entraîneur du Paris-Saint-Germain. Après seulement un an passé à l'OGC Nice, le technicien français a signé avec le club champion de France un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option. "Galette" qui a entraîné Saint-Etienne, Lille et Nice se retrouve désormais à la tête du plus gros projet sportif de sa carrière. Pour s'attacher les services du technicien français, le PSG a du payer les deux dernières de contrat qui liaient Christophe Galtier à l'OGC Nice.

Un palmarès construit dans l'ombre du PSG

Fin tacticien et bon communiquant, Christophe Galtier qui a été sacré meilleur coach de ligue 1 en 2021 coche toutes les cases du technicien moderne. Focus sur le terrain et très attaché aux relations humaines avec son groupe, le natif de Marseille a réussi à rendre performant Saint-Etienne (2009-2017) ou encore Lille (2017-2021) avec qui il a gagné un titre de champion de France (2021) et une une coupe de la ligue avec les verts (2013). Des trophées remportés au nez et à la barbe de l'ogre parisien pour celui qui a un bilan plus contrasté avec Nice son dernier club où il est resté seulement un an (5e de L1 et finaliste de la coupe de France). Dans un entretien à France Info il y a de cela cinq mois, Christophe Galtier expliquait sa méthode et surtout la relation qu'il peut avoir avec ses groupes :

Au niveau du management je me bats tous les jours pour qu'il y ait le moins d'injustice possible dans un vestiaire et surtout que les joueurs sentent qu'il y a une justice dans la manière dont je veux aborder le travail, ma relation avec les joueurs et les amener à des objectifs très hauts, mais à travers une justice qui est valable pour tout le monde.

Âgé de 56 ans, Christophe Galtier devient seulement le troisième entraîneur français à prendre les rênes du PSG sous pavillon qatari après Antoine Kombouaré (juillet - décembre 2011) et Laurent Blanc (2013-2016).

Un vrai binôme au PSG

Même si une partie des supporters du PSG restent dubitatifs sur la nomination de Christophe Galtier qui n'était pas le nom plus ronflant le plus attendu pour remplacer Mauricio Pochettino. Une chose importante est à souligner dans cette arrivée, enfin le PSG va avoir à sa tête un binôme qui va et sait travailler ensemble. Depuis le duo Leonardo / Ancelotti en 2012, jamais un directeur sportif n'a vraiment choisi l'entraîneur avec qui il veut travailler au Paris-Saint-Germain. Là, le choix de "galette" comme entraîneur du PSG, c'est le choix fort de Luis Campos. Le nouveau conseiller sportif du PSG a travaillé avec Christophe Galtier à Lille entre 2017 et 2020. Les deux hommes ont su s'apprivoiser et performer ensemble. Après avoir maintenu le LOSC, les deux hommes ont vu les Lillois terminer deuxième en 2018-2019, quatrième la saison suivante avant le couronnement de champion de France en 21 (même si cette saison-là, Luis campos est parti avant le sacre).

Les deux étaient pressés de se retrouver puisque cela fait quasiment deux semaines qu'ils enchaînent les rendez-vous téléphoniques pour esquisser le nouveau staff du PSG mais aussi les contours des futurs départs et arrivées au PSG.

Les joueurs vont-ils adhérer à la méthode ?

Pour la première fois de sa carrière d'entraîneur, Christophe Galtier se retrouve à la tête d'une équipe XXL. Et c'est sur ce point que de nombreux observateurs et fans du PSG sont dubitatifs sur la réussite de l'ancien défenseur à la tête du Paris-Saint-Germain. Comment Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé vont-ils accepter l'arrivée d'un entraîneur qui certes a des références en France mais très peu de faits d'arme sur la place européenne ? Les premières semaines de l'ère Galtier au PSG s'annoncent cruciales.

Premier rendez-vous entre le technicien français et son nouveau groupe ce mardi 5 juillet pour la reprise de l'entraînement au centre ooredoo à Saint-Germain-en-Laye.