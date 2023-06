Officiel : Francesco Farioli est le nouvel entraîneur de l'OGC Nice

Apres DD voici donc FF sur le banc rouge et noir. Francesco Farioli succède a Didier Digard et à 34 ans l’Italien est donc encore plus jeune que son prédécesseur et représente du coup un sacré pari pour le Gym, de confier les clefs a ce novice dans le métier. Aucune saison pleine à la tête d’un club et simplement un bagage tactique visiblement impressionnant en bandoulière.

Aucune saison pleine sur le banc d'un club

L’Italien aurait convaincu Florent Ghisolfi le directeur sportif niçois par ses analyses et sa vision du foot, façonnée depuis tout jeune, lui qui a trèss vite compris qu’il ne ferait pas carrière comme joueur. Le gardien de but amateur s’est tourné vers le coaching. Remarqué et lancé par Roberto de Zerbi, l’entraineur italien en vogue qui l’a intégré à son staff à Sassuolo et Benevento, Farioli est ensuite parti en Turquie pour prendre en main seul une équipe. Avec un succès relatif mais un football spectaculaire et moderne qui a donc séduit le Gym et lui permet de devenir le sixième entraineur, déjà, de l’ère Inéos, qui prend un accent italien ce matin.