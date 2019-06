Officiel - Ghislain Printant à l'AS Saint-Étienne pour deux ans : "un grand sentiment de fierté "

Saint-Étienne, France

Ghislain Printant devient l'entrâineur de l'AS Saint-Étienne ce jeudi après-midi. C'est le club qui l'annonce sur son site internet. Le coach héraultais va s'installer sur banc de l'ASSE pour deux ans comme France Bleu vous le révélait. Il prend la suite de Jean-Louis Gasset dont il était l'adjoint depuis un an et demi.

> Ghislain Printant : "J’éprouve un grand sentiment de fierté et je remercie les dirigeants pour leur confiance. J’ai l’ambition et l’énergie nécessaires pour poursuivre tout le travail mis en place depuis dix-huit mois avec Jean-Louis Gasset. Saint-Étienne fait partie des plus grands clubs français. Nous avons réussi à replacer l’ASSE à son niveau à partir d’un gros travail sur et en dehors du terrain. Je prends la mesure de la tâche qui m’incombe. J’espère répondre aux attentes des dirigeants et des supporters. Je mettrai en oeuvre tout ce que j’ai afin de revivre des moments exceptionnels comme ceux que nous avons connus il y a quelques semaines en nous qualifiant pour l’UEFA Europa League devant notre public merveilleux."

Roland Romeyer (Président de l’AS Saint-Étienne) : "Nous sommes très heureux que Ghislain Printant soit désormais l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne. Nous souhaitions en effet nous inscrire dans la continuité du travail réalisé par Jean-Louis Gasset et son staff. La nomination de Ghislain Printant est donc immédiatement apparue comme une évidence. Ghislain connaît parfaitement le groupe et le championnat de Ligue 1. Nous avons tous vu que Jean-Louis Gasset avait une totale confiance en lui. C’est un choix cohérent vu nos acquis et la place des jeunes dans notre projet sportif. Ghislain Printant est à la fois un meneur d’hommes et un formateur dans l’âme. Il fait preuve d’un grand enthousiasme car il aime profondément l’AS Saint-Étienne. Et sa passion pour le club est bien antérieure à son arrivée chez nous !"