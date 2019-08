Officiel : Ineos rachète (enfin) l'OGC Nice

Nice, France

C'est LE communiqué qu'attendaient tous les supporters de l'OGC Nice. Après de très longues semaines d'attente, d'angoisse probablement pour certains, l'OGC Nice annonce ce lundi soir qu'un accord a été trouvé pour qu'Ineos devienne le nouveau propriétaire du club. Le groupe pétro-chimique, dirigé par le milliardaire Britannique Jim Ratcliffe, devrait permettre au Gym de basculer dans une nouvelle dimension. Le montant de ce rachat est estimé à 100 millions d'euros, un record pour un club français.

Welcome Gym Ratcliffe

Dans le communiqué publié ce lundi soir, Jim Ratcliffe déclare : "Nous sommes profondément ravis de conclure l’acquisition de l’OGC Nice. Le chemin a été long pour en arriver là, mais nous étions déterminés à finaliser le rachat du club. Nous avons analysé de nombreux clubs, selon notre vision du business chez INEOS – en termes de valeur et de potentiel – et l’OGC Nice répond positivement à ces critères. Avec un investissement raisonnable et mesuré, nous voulons faire de l’OGC Nice un club capable de participer régulièrement aux compétitions européennes. Et surtout capable d’y performer."

Conférence de presse ce mardi

Le rachat de l'OGC Nice est un nouvel investissement dans le monde du sport pour Ineos, qui est déjà propriétaire du club suisse de Lausanne Sports depuis novembre 2017 et de l'ex-équipe cycliste Sky rebaptisée Ineos (vainqueur du Tour de France 2019 grâce au Colombien Egan Bernal). Avec sa fortune personnelle estimée à 12 milliards d'euros par le magazine Forbes, Jim Ratcliffe est considéré comme l'homme le plus riche de Grande-Bretagne. Il a donc les moyens de faire décoller l'OGC Nice.

Concernant le nouvel organigramme du club, on devrait en savoir plus mardi. Une conférence de presse est organisée à 14h à l'Allianz Riviera.