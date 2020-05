Jean-Philippe Krasso, première recrue estivale de l'AS Saint-Étienne

C'est officiel. Comme annoncé par France Bleu Saint-Étienne Loire il y a plus de deux semaines, Jean-Philippe Krasso est la première recrue du mercato d'été de l'AS Saint-Étienne. L'attaquant arrive d'Épinal ou il a joué ces deux dernières saisons en National 2.

Il a notamment marqué contre les Verts lors du quart de finale de coupe de France en février (1-2). C'est là qu'il a tapé dans l’œil du manager de l'ASSE, Claude Puel. La révélation de la Coupe de France 2019-2020 a paraphé un contrat de trois saisons avec l’AS Saint-Étienne.

Révélation de National 2, Jean-Philippe Krasso a réalisé une saison aboutie avant l’arrêt des compétitions dû à la pandémie de Covid-19. Le gaucher franco-ivoirien a marqué 13 buts et réussi 9 passes décisives. Il a livré ses premières impressions sur les site du club.

La réaction de Jean-Philippe Krasso

"Je suis très heureux et également extrêmement fier de signer dans un club de la dimension de l'AS Saint-Étienne. C'est une nouvelle étape dans ma carrière et elle représente une chance extraordinaire de réussir au plus haut niveau. J'ai hâte de débuter, de me fondre dans le collectif et de m'intégrer le plus rapidement possible afin d'être prêt à relever ce magnifique défi."

La réaction de Claude Puel, manager général de l'ASSE

"Jean-Philippe Krasso est un jeune attaquant passé par Lorient qui n'a pas eu un parcours linéaire. Il s'est remis dans la lumière en Coupe de France en marquant face à Lille et contre nous. Il a des qualités de base qu'il doit bonifier. Il a une bonne première touche de balle, sait garder le ballon et prendre la profondeur. Une nouvelle opportunité de se relancer au plus haut niveau s'offre à lui. Il a tous les atouts pour la saisir."