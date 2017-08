L'arrière gauche Jordan Amavi signe à l'OM

Il doit être le successeur de Patrice Evra. L'international espoir français Jordan Amavi s'est officiellement engagé ce jeudi avec l'Olympique de Marseille pour renforcer le côté gauche de la défense.

Cette fois, la visite médicale s'est bien passée. Recalé il y a quelques semaines par le FC Séville pour un soi-disant problème lié à sa grave blessure au genou en 2015, Jordan Amavi a rassuré les médecins de l'Olympique de Marseille sur sa condition physique ce jeudi.

L'ancien Niçois s'est donc engagé officiellement avec le club olympien pour être la doublure de Patrice Evra dans un premier temps, comme l'explique Rudi Garcia dans un entretien accordé au journal L'Équipe ce jeudi, avec l'ambition d'être son successeur la saison prochaine, alors qu'Evra est en fin de contrat au mois de juin 2018.

Doublure d'Evra dans un premier temps

Renforcer ce poste d'arrière gauche, c'était une priorité de Rudi Garcia, l'entraîneur marseillais, qui a décidé d'écarter Henri Bedimo, arrivé libre de Lyon il y a un an, et prié de se trouver un nouveau club.

Jordan Amavi a en plus l'avantage d'être polyvalent puisqu'il peut évoluer sur le côté droit de la défense, là où le Japonais Sakai aura du mal à enchaîner la cinquantaine de matchs qui se profilent pour l'OM cette saison.

Dernier poste à renforcer côté OM, celui d'avant-centre. Il reste trois semaines avant la fermeture du marché des transferts pour trouver le profil idéal.

Une expérience anglaise mitigée

Âgé de 23 ans, Jordan Amavi s'était révélé sous le maillot de l'OGC Nice lors de la saison 2014-2015, disputant 36 matchs, avant de s'envoler pour l'Angleterre et le club d'Aston Villa, qui a déboursé près de 15 millions d'euros pour s'attacher ses services à l'été 2015.

Après des débuts réussis en Premier League, le natif de Toulon se blesse grièvement au genou et vit la fin de saison chaotique de son club des tribunes. Aston Villa relégué en deuxième division anglaise, Jordan Amavi reste et dispute la saison passée 36 matchs. Il ne parvient pas à obtenir la remontée en Premier League et c'est pourquoi il avait obtenu au début de l'été un bon de sortie.

Après son transfert avorté à Séville, il est finalement prêté pour un an à l'OM avec une option d'achat obligatoire à l'issue de la saison.