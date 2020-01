OFFICIEL - L'attaquant Kleyveens Hérelle s'engage jusqu'à la fin de saison avec l'ASSE

Saint-Étienne, France

C'était dans les tuyaux il y a plusieurs semaines. C'est désormais officiel. Kleyveens Hérelle, 25 ans, s'est engagé vendredi avec l'AS Saint-Étienne jusqu’à la fin de la saison.

Libéré du contrat le liant au club d’Avranches (National), le natif d'Ivry-sur-Seine près de Paris a effectué un essai qui "a encouragé le staff de l'ASSE à lui proposer un contrat de six mois", explique le club.

Kleyveens Hérelle vient dans un premier temps pour renforcer le groupe de National 2. "Une évaluation du potentiel du joueur et de sa progression sera réalisée à l'issue de cette période."

Né à Ivry (Val-de-Marne), Kleyveens Hérelle a débuté sa carrière dans le club francilien avant de la poursuivre au CA Bastia (2016-2017), à l’AS Béziers (2017-2018) puis à l’US Avranches.

Kleyveens Hérelle:

"Signer un contrat à l'AS Saint-Étienne est une opportunité exceptionnelle. Je sais que j'ai six mois pour tout donner, travailler le plus possible, afin de prouver mes qualités et éventuellement continuer mon aventure au sein de cette institution du football français."