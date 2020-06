Officiel : l'international français Morgan Schneiderlin signe à l'OGC Nice

Elle était attendue, la voilà officielle. La signature de Morgan Schneiderlin (30 ans) à l'OGC Nice est annoncée ce mardi par le club, après la traditionnelle visite médicale et la batterie de tests liés Covid-19 effectués la semaine dernière. Après 12 saisons en Angleterre et 200 matchs joués en Premier League, sous les maillots de Southampton, Manchester United et Everton, le voilà de retour en France. Parti à 18 ans de Strasbourg, son club formateur, il va redécouvrir la Ligue 1, lui qui avait disputé trois matchs dans l'élite française avant de filer à Southampton pour lancer sa carrière au 3e échelon anglais.

Un retour en Ligue 1 douze ans après

Malgré une dernière saison tronquée par les blessures à Everton (15 matchs de Premier League en 2019-2020), c'est un très joli coup pour le Gym, qui va pouvoir s'appuyer sur l'expérience de ce milieu complet, à la fois efficace à la récupération et habile pour faire jouer ses partenaires. A 30 ans, il compte 15 sélections en Equipe de France et même si les chances de le revoir en Bleu paraissent mince vue la concurrence, la perspective de l'Euro à l'été 2021 peut être un moteur supplémentaire pour lui, en plus de l'objectif de faire grandir et d'épauler un groupe jeune et ambitieux.

En attendant Kamara

Après les jeunes défenseurs Robson Bambu (22 ans) et Flavius Daniliuc (19 ans), Schneiderlin est la troisième recrue du Gym cet été, en attendant l'officialisation du latéral gauche Hassan Kamara (Reims), confirmée sur Europe 1 dimanche soir par le directeur sportif Julien Fournier. "On a effectivement échangé avec Reims, avec qui on a d’excellents rapports. La négociation s’est extrêmement bien passée. Il devrait lui aussi nous rejoindre pour passer la visite médicale demain (lundi)".

Sur le papier, cela ressemble à un plan sans accroc et ce début de mercato permet de pallier les manques du groupe de Patrick Vieira, à la fois au niveau des postes mais aussi en terme de leadership. Et sur le plan financier, même si le club ne communique jamais sur les montants officiels, les cordons de la bourse n'ont pas été trop desserrés pour faire signer ces quatre premiers joueurs.

Pas de folie sur les prix

Sur Europe 1, le directeur sportif confirmait notamment le "prix raisonnable" pour Schneiderlin. Le transfert se serait conclu avec Everton autour d'une part fixe de deux millions d'euros avec des bonus qui pourront faire grimper la facture jusqu'à 4 millions d'euros. Pour Hassan Kamara, le prix se situerait autour de 4 millions d'euros. Toujours sur Europe 1, Julien Fournier a laissé entendre que le club pourrait encore recruter un ou deux joueurs et qu'il y aura des départs dans les semaines qui arrivent.