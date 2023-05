Officiel : le capitaine Dante prolonge d'une saison à l'OGC Nice

Le faux suspense prend fin ce vendredi midi. Le Brésilien Dante (39 ans) prolonge l'aventure rouge et noire d'une saison et signe un nouveau contrat jusqu'en juin 2024 avec l'OGC Nice. Le capitaine des Aiglons passera donc la barre des 40 ans sur le terrain et sous le maillot du Gym. Avec 241 matchs au compteur, Dante va pouvoir continuer d'écrire une histoire entamée à l'été 2016 avec Lucien Favre.

